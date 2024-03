PSG : quelle est la chaîne Twitch de Luis Enrique ?

L’entraîneur du PSG Luis Enrique a annoncé son retour sur la plate-forme de streaming Twitch ce jeudi à partir de 20h, comme lors de la dernière Coupe du monde 2022 au Qatar.

Un retour très attendu. Après un peu plus d’un an d’absence, Luis Enrique va profiter de la trêve internationale et de cette petite pause avant la dernière ligne droite de la saison pour revenir sur Twitch. L’entraîneur du PSG a annoncé, ce lundi, son retour sur la plate-forme de streaming et donné rendez-vous ce jeudi à partir de 20h pour «une discussion spontanée et sans filtre». Et pour pouvoir échanger avec lui, il faudra se rendre sur sa chaîne twitch.tv/luisenrique21, qui est déjà suivie par plus de 805.000 personnes.

Vuelvo a mi canal de Twitch, el jueves 21 de Marzo, 20:00.https://t.co/13b4hMYxDu pic.twitter.com/Ft0aPeEC9j — LUISENRIQUE (@LUISENRIQUE21) March 18, 2024

«Je reviens sur ma chaîne Twitch pour vous parler de deux choses. La première, prioritaire, c’est un projet sur lequel j’ai travaillé avec ma famille et qu’on a envie de partager avec vous, le public. La deuxième chose, c’est de pouvoir échanger avec vous directement, de manière directe», a indiqué le coach du club de la capitale.

Luis Enrique avait expérimenté ce moyen de communication durant la dernière Coupe du monde 2022 au Qatar, alors qu’il était le sélectionneur de l’équipe d’Espagne. Il avait pris l’habitude de s’exprimer et d’échanger librement chaque soir, hormis les jours de match, avec les supporters de la Roja. Et il avait cessé après l’élimination des Espagnols dès les 8es de finale contre le Maroc (0-0, 3 tab 0). Pour finalement revenir, cette fois, dans le costume d’entraîneur du PSG.