PSG : vomissements, saignements, perte de poids… Gonçalo Ramos raconte l’enfer qu’il a vécu au mois de décembre

Recruté l’été dernier par le PSG, l’attaquant portugais Gonçalo Ramos a été touché par un violent virus durant l’hiver et son état de santé a suscité de vives inquiétudes.

Il connaît une première saison à Paris compliquée. Arrivé cet été en provenance du Benfica Lisbonne, Gonçalo Ramos n’est pas parvenu à se faire sa place sur le front de l’attaque parisienne, où la concurrence est très forte. Mais l’attaquant portugais n’a pas été aidé par de graves soucis de santé cet hiver. Le buteur de 22 ans a contracté un violent virus qui l’a terriblement affaibli et tenu éloigné des terrains pendant un mois en décembre.

Há poucas semanas, Roger Schmidt deixou elogios a Gonçalo Ramos, transferido esta época para o PSG. Record confrontou o avançado com esse tema. Não perca a resposta completa na entrevista disponível esta terça-feira pic.twitter.com/lunZeL23J0 — Record (@Record_Portugal) March 18, 2024

«J’ai eu un mois de décembre difficile. J’ai commencé par un virus, qui s’est ensuite transformé en une infection du côlon. J’ai passé 20 jours à saigner et à vomir, incapable de manger et avec une très forte fièvre», a-t-il confié au média portugais Record. Un véritable calvaire pour Gonçalo Ramos qui a dû faire plusieurs séjours à l’hôpital.

«J’ai fini par aller à l’hôpital quatre ou cinq fois et j’ai été mis sous perfusion. J’ai perdu huit kilos et en période d’adaptation à la France, ajouter cette mésaventure n’a pas aidé», a indiqué l’attaquant, qui a connu une rechute à Noël. Et une fois guéri, il a dû reprendre du poids et «faire une présaison en janvier» pour retrouver le rythme avant de pouvoir reprendre la compétition.

Désormais en pleine possession de ses moyens, tout semble être rentré dans l’ordre pour Gonçalo Ramos. Depuis le début de l’année, même s'il n'est pas toujours titulaire, il a participé à 12 des 15 matchs du PSG et a inscrit 6 buts toutes compétitions confondues. De bon augure à l’entame de la dernière ligne droite de la saison.