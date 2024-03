Ligue 1 : Luis Enrique, Jean-Louis Gasset… qui est l’entraîneur le mieux payé ?

Nommé l’été dernier à la tête du PSG, à la place de Christophe Galtier, Luis Enrique est de très loin l’entraîneur le mieux payé de Ligue 1 devant le coach de l’AS Monaco Adi Hütter.

Il a repris le flambeau. Sur le banc du PSG, mais aussi comme entraîneur le mieux payé de Ligue 1. Nommé l’été dernier sur le banc parisien à la place de Christophe Galtier, Luis Enrique est le coach avec le salaire le plus important de l’ensemble du championnat. Le technicien espagnol perçoit 923.500 euros brut par mois, selon les estimations de L’Equipe. C’est bien plus que son prédécesseur, qui émargeait à 665.000 euros brut mensuels dans la capitale. Et comme Kylian Mbappé chez les joueurs, il devance de très loin la concurrence.

L'entraîneur de Toulouse tout en bas du classement

Entraîneur de l’AS Monaco, Adi Hütter figure sur la 2e marche du podium avec un salaire mensuel brut de 250.000 euros, juste devant un duo incarné par Patrick Vieira (Strasbourg) et Paulo Fonseca (Lille), dont les émoluments sont estimés à 220.000 euros brut par mois. L’entraîneur de Rennes Julien Stéphan complète ce top 5 avec un salaire mensuel de 180.000 euros brut.

Jean-Louis Gasset, nommé à la tête de l’OM il y a quelques semaines, et Franck Haise suivent derrière avec un salaire de 150.000 euros brut par mois. C’est plus qu’Antoine Kombouaré, qui vient tout juste de faire son retour à Nantes, où il touchera 100.000 euros brut. Il devance Pierre Sage et ses 80.000 euros brut mensuels à Lyon et un quatuor composé de Laszlo Bölöni (Metz), Francesco Farioli (Nice), Eric Roy (Brest) et Will Still (Reims). Chacun perçoit 70.000 euros brut par mois.

En raison de sa faible expérience, l’entraîneur de Toulouse Carles Martinez Novell, qui connaît sa première saison sur un banc professionnel après avoir été nommé en juin 2023, figure tout en bas du classement avec un salaire mensuel brut de 20.000 euros, soit pratiquement le salaire de base minimum pour un entraîneur de Ligue 1 de 17.920 euros imposé par l’article 800 de la charte de la LFP.

Le salaire des entraîneur de Ligue 1

1. Luis Enrique (PSG) 923.500 euros



2. Adi Hütter (Monaco) 250.000 euros



3. Patrick Vieira (Strasbourg) 220.000 euros



-. Paulo Fonseca (Lille) 220.000 euros



5. Julien Stéphan (Rennes) 180.000 euros



6. Jean-Louis Gasset (Marseille) 150.000 euros



-. Franck Haise (Lens) 150.000 euros



8. Antoine Kombouaré (Nantes) 100.000 euros



9. Pierre Sage (OL) 80.000 euros



10. Laszlo Bölöni (Metz) 70.000 euros



-. Francesco Farioli (Nice) 70.000 euros



-. Eric Roy (Brest) 70.000 euros



. Will Still (Reims) 70.000 euros



14. Régis Le Bris (Lorient) 60.000 euros



15. Luka Elsner (Le Havre) 50.000 euros



16. Pascal Gastien (Clermont) 40.000 euros



17. Michel Der Zakarian (Montpellier) 30.000 euros



18. Carles Martinez Novell (Toulouse) 20.000 euros