Cyclisme : parcours, favoris, diffusion TV… Tout savoir sur À travers la Flandre

La 78e édition de À travers la Flandre a lieu, ce mercredi, avec le Belge Wout van Aert présenté comme le grand favori en l’absence de Christophe Laporte, vainqueur l’année dernière, et Mathieu Van der Poel.

Parcours

Répétition générale avant le Tour des Flandres (dimanche), À travers la Flandre s’élancera de la ville de Roulers (Belgique) pour un périple long de 188,5 kilomètres jusqu’à l’arrivée à Waregem. Et les participants devront franchir de nombreuses difficultés. La Hellestraat (1,5 Km à 3,5%) sera la première et interviendra après 52 km de course. Elle précédera le premier secteur pavé de Varent (2.000m). Les coureurs emprunteront ensuite le Volkegemberg (1,1 km à 4,4%) avant de passer aux choses sérieuses avec l’ascension de Hotond (0,8 km à 5,1%) puis le Knokteberg (1,1 km à 7,5%), qui sera emprunté à deux reprises, le Kortekeer (0,9 km à 6,5%) puis le secteur pavé de la Mariaborrestraat (1.100 m). Mais ils ne seront pas au bout de leur peine avec le Berg Ten Houte (1,1 Km à 5,7%), suivi du Kanarieberg (1,2 Km à 8,4%) puis à nouveau Hotond et la Mariaborrestraat avant d’escalader Ladeuze (1,2 km à 5,4%) et d’emprunter les secteurs pavés de Doorn (600m), de Huisepontweg (2.000m), de Herlegemstraat (1.100m) et de Herlegemstraat (1.1000m).

Favoris

Alors que Christophe Laporte, vainqueur l’année dernière, a été contraint de renoncer en raison d’une «grippe intestinale», Wout van Aert sera le grand favori au départ de cette 78e édition. Mais la concurrence promet d’être rude avec notamment Mads Pedersen, vainqueur le week-end dernier de Gand-Welvegem, Jasper Philipsen, Stefun Kung, Tim Wellens ou encore Julian Alaphilippe. Vainqueur en 2019 puis en 2022, Mathieu Van der Poel ne sera, en revanche, pas présent.

Précédente édition

Christophe Laporte a remporté en solitaire la 77e édition de À travers la Flandre devant l’Espagnol Oier Lazkano. Il est devenu le deuxième Français a remporté la semi-classique belge après Sylvain Chavanel en 2008.

Palmarès

2023 : Christophe Laporte (France)

2022 : Mathieu van der Poel (Pays-Bas)

2021 : Dylan van Baarle (Pays-Bas)

2020 : Annulé

2019 : Mathieu van der Poel (Pays-Bas)

2018 : Yves Lampaert (Belgique)

2017 : Yves Lampaert (Belgique)

2016 : Jens Debusschere (Belgique)

2015 : Jelles Wallays (Belgique)

2014 : Niki Terpstar (Pays-Bas)

Diffusion

La 78e édition de À travers la Flandre sera à suivre à partir de 14h20 sur la chaîne L’Equipe et de 14h15 sur Eurosport 1 (disponible via MyCanal).