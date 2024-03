Tennis : le magnifique exploit réalisé par le Français Pierre-Hugues Herbert à Naples

Le joueur français Pierre-Hugues Herbert, actuellement engagé au Challenger de Naples, en Italie, a réalisé un exploit face à l’Italien Raul Brancaccio. Le Français a sauvé sept balles de match, avant de finalement s’imposer en trois sets.

Un exploit dont il se souviendra longtemps. Au premier tour du Challenger de Naples (Italie), Pierre-Hugues Herbert était opposé à l’Italien Raul Brancaccio.

Ce dernier a rapidement pris les devants et a remporté la première manche. Le Français a d’abord semblé dépassé dans le deuxième set, mené d’abord 4-1 puis 5-4. Pierre-Hugues Herbert a dû s'arracher et sauver pas moins de sept balles de match pour égaliser à un set partout.

UT F THIS WRLD @p2hugz saves SEVEN match points and defeats Brancaccio 3-6, 7-5, 6-0 in Naples #ATPChallenger pic.twitter.com/l3pp14WiMg

— ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) March 25, 2024