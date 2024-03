Tennis : Neymar et Jimmy Butler dans les gradins à Miami pour assister au match entre Carlos Alcaraz et Gaël Monfils (vidéo)

Le match entre Carlos Alcaraz et Gaël Monfils au Masters 1000 de Miami (Floride) a conquis le public. Parmi les spectateurs, deux légendes du sport étaient présentes dans les gradins pour applaudir les joueurs.

Un match de gala. Carlos Alcaraz et Gaël Monfils se sont affrontés cette nuit lors du 3e tour du Masters 1000 de Miami. Le n°2 mondial a logiquement pris l’avantage en deux manches (6-2, 6-4) sur le Français.

Malgré un match à sens unique, les deux joueurs ont fait vibrer le public, parmi lequel se cachaient deux autres athlètes de renom. Neymar, ancien attaquant du PSG et international brésilien, ainsi que Jimmy Butler, joueur des Miami Heat, sont venus applaudir les superbes points entre Carlos Alcaraz et Gaël Monfils.

Lors de l’interview sur le court à la fin du match, Carlos Alcaraz a évoqué la présence des champions dans le public : «C’était difficile pour moi de me concentrer sur le match, avec de telles légendes du sport dans le public. J’ai essayé de faire mon maximum pour les rendre heureux et faire en sorte qu’ils apprécient mon jeu. J’ai de bonnes relations avec Jimmy Butler, et j’ai un peu discuté avec Juan Martin (Del Potro) et Neymar. C’était génial de faire le show devant eux»

Peu de temps avant le match, le double vainqueur en Grand Chelem a rencontré Neymar et Jimmy Butler en coulisses, et a pu faire une photo avec les deux hommes.

Fort de son succès contre Gaël Monfils, Carlos Alcaraz est qualifié pour les huitièmes de finale du tournoi. Il affrontera l'Italien Lorenzo Musetti.