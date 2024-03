«Je ne me suis pas senti soutenu» : Youcef Atal, condamné pour provocation à la haine, s’exprime sur son départ de Nice

Condamné pour provocation à la haine en décembre dernier, l’international algérien Youcef Atal, qui évolue désormais en Turquie, est revenu sur son départ de Nice.

Son départ était devenu inéluctable. Youcef Atal a quitté l’OGC Nice cet hiver pour rejoindre la Turquie et l’Adana Demirspor après sa condamnation, en décembre dernier, pour «provocation à la haine». L’international algérien, qui avait relayé sur les réseaux sociaux une vidéo d’un prédicateur appelant à un «jour noir» pour les juifs dans le cadre du conflit entre Israël et le Hamas, avait écopé d’une peine de huit mois de prison avec sursis et 45.000 euros d’amende. Il avait également été suspendu par le club azuréen avant d’être placé sur la liste des transferts lors du mercato hivernal.

«il fallait que je change d'air»

Face à cette situation, il n’avait pas d’autres solutions que de partir. «Après tout ce qu’il m’est arrivé en France, il fallait que je change d’air et que je découvre autre chose», a-t-il confié à So Foot, regrettant le manque de soutien de la formation niçoise. «Nice ne m’a pas poussé vers la sortie, mais je ne me suis pas senti soutenu. Le discours changeait à chaque fois… J’ai payé cher mon erreur : sportivement, juridiquement et financièrement. Je sentais que j’allais être mis de côté», a-t-il ajouté.

Il a alors quitté la France et s’est engagé avec l’Adana Demirspor. «Pour moi, le football est synonyme de bonheur. Si tu me l’enlèves, c’est très compliqué pour moi, et je me réveille le matin sans sourire. J’ai retrouvé ça, à Adana. En plus, les ambiances dans les stades sont chaudes comme en Algérie, et j’adore ça. (…) J’ai besoin de jouer au football. À Adana, on m’a donné de l’amour dès le départ. Donc j’ai envie de les rendre heureux, ça me motive», a-t-il indiqué.

Et après cet épisode, Youcef Atal est désormais heureux en Turquie. «Je suis avec ma famille dans un pays musulman en plein ramadan, donc que demander de plus ?», a-t-il déclaré. Depuis son arrivée, le latéral a disputé cinq matchs (2 victoires, 2 nuls, 1 défaites) avec l’Adana Demirspor, qui occupe la 9e place du championnat turc.