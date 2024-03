PSG-Häcken, quarts de finale retour de la Ligue des champions féminine : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Après sa victoire au match aller en Suède (1-2), le PSG reçoit le BK Häcken, ce jeudi (21h), en quarts de finale retour de la Ligue des champions féminine au Parc des Princes.

Un travail à terminer. Une semaine après sa victoire au match aller en Suède (1-2), le PSG reçoit, ce jeudi, le BK Häcken en quarts de finale retour de la Ligue des champions féminine. La rencontre se jouera sur la pelouse du Parc des Princes, où les Parisiennes tenteront de décrocher leur billet pour le dernier carré de la compétition après avoir été éliminées en quarts la saison dernière par Wolfsburg.

Et les filles de Jocelyn Prêcheur aborderont ce rendez-vous en pleine confiance. Invaincues depuis fin novembre, elles restent sur une série de 21 matchs sans la moindre défaite après leur victoire, ce week-end, en championnat à Montpellier (1-3).

De quoi permettre à Korbin Albert de se montrer particulièrement confiante. «Nous sommes une grande équipe et je pense que nous nous améliorons de plus en plus. On essaye de s’adapter et d’ajuster au mieux ce que l’on fait sur le terrain. Je pense que c’est très positif et je suis très enthousiaste pour l’avenir de notre équipe», a confié la milieu de terrain américaine sur le site du club.

Le programme TV

PSG-BK Häcken

Quarts de finale retour de la Ligue des champions féminine

Jeudi 28 mars

A suivre en direct à partir de 21h sur DAZN