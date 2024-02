Natation : un ancien champion du monde va utiliser des substances dopantes interdites dans le but de battre un record

L'ancien champion australien de natation James Magnussen participera aux Enhanced Games, une compétition semblable aux Jeux olympiques, au détail près que celle-ci ne sera pas soumise aux modalités établies par l'Agence mondiale antidopage.

Des Jeux olympiques… sous stéroïdes. Fondés en 2023 par l’homme d’affaires australien Aron D’Souza, les Enhanced Games (comprendre, en français, «Jeux améliorés»), auxquels l’ancien nageur australien James Magnussen a annoncé participer, ne seront pas soumis aux règles de l'Agence mondiale antidopage, rapporte la BBC.

Aujourd’hui âgé de 32 ans, l’ancien champion olympique, retraité de la profession en 2019, tentera d’établir le record du 50 mètres nage libre, jusque-là détenu par le brésilien Cesar Cielo, même si ce résultat ne sera pas officiel en raison de l’absence d’un contrôle antidopage. «Je vais nager à fond et je le battrai dans six mois», a ainsi promis le nageur australien, qui devrait être payé plus d’un million de dollars pour réaliser cet exploit controversé.

«Après tout, s’il s’agit de votre corps, c’est à vous de choisir»

La proposition a en effet suscité des critiques. L'année dernière, l'Agence britannique antidopage s'est déclarée «extrêmement préoccupée par le concept des Enhanced Games». «Le principe des compétitions sportives qui autorisent l'utilisation de substances améliorant les performances est dangereux pour la santé et le bien-être des athlètes et va à l'encontre du principe de fair-play», a précisé la Commission.

«J'ai pensé que c'était un concept intéressant dès la première fois que je l'ai entendu», a de son côté estimé Magnussen, qui entend documenter sa préparation physique par le biais d’une vidéo, à la radio SEN de Sydney.

«Je ne doute pas que maintenant que James l'a fait publiquement, il y aura des dizaines, des centaines d'athlètes [prêts à s'inscrire]. Mon téléphone est en train d'exploser», s’est réjoui M. D'Souza à l'Australian Associated Press.

«Après tout, s’il s’agit de votre corps, c’est à vous de choisir. En s’appuyant sur la science et non sur les tests de dépistage», avait-il également avancé dans une publication Instagram, pour justifier la création de cette compétition.

Si pour l’heure aucune date et lieu n’ont été fixés définitivement, la suite d’épreuves devrait inclure, outre la natation, l'athlétisme, l'haltérophilie, la gymnastique et les sports de combat.