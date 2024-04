«C’était juste drôle» : Victor Wembanyama revient sur la lourde amende qui lui a été infligée

A l’issue de la défaite contre Golden State Warriors (117-113), Victor Wembanyama s’est exprimé sur la lourde amende qui lui a été infligée précédemment pour avoir lancé un ballon dans les tribunes après la victoire des Spurs contre les Knicks de New York.

La ligue nord-américaine de basket a eu la main lourde avec Victor Wembanyama. Le prodige français a écopé d’une amende de 25.000 dollars (environ 23.000 euros) pour avoir lancé le ballon dans les tribunes du Frost Bank Center de San Antonio après la victoire décrochée par les Spurs, dans la nuit de vendredi à samedi, contre les Knicks de New York en NBA (130-126). Un geste interdit par le règlement et qui a coûté cher à d’autres joueurs, comme Evan Fournier pour ne citer que lui.

S’il était au courant du risque encouru, le rookie tricolore, auteur d’une nouvelle prestation XXL ce soir-là avec 40 points et 20 rebonds, n’a pu contenir sa joie. Et il n’a pas échappé à la sanction. «Quand j’ai jeté le ballon, j’y ai pensé, je me suis dit que d’autres avaient déjà été sanctionnés pour ça. Mais je me suis dit : ‘Non, c’est bon.' Je l’ai lancé pour faire plaisir à quelqu’un. Pas pour blesser ou quoi que ce soit. C’était juste drôle. Je me suis dit que ça passerait», a-t-il confié, dimanche soir, à l’issue du match face aux Golden State Warriors.

Et cette amende ne semble pas l’avoir déstabilisé. Car si les Spurs se sont inclinés face à la bande à Steph Curry (117-113), Victor Wembanyama a encore été très en vue avec 32 points, 9 rebonds, 5 passes décisives, mais aussi 3 contres et 4 interceptions. Et il est prêt à récidiver dès le prochain match de San Antonio, toujours dernier de la conférence Ouest, contre Denver (2e).