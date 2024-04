Formule 1 : le terrible crash entre Daniel Ricciardo et Alex Albon qui a provoqué un drapeau rouge (vidéo)

Daniel Ricciardo et Alex Albon ont été victimes d’un terrible crash, ce dimanche, au départ du Grand Prix de Formule 1 du Japon, provoquant un drapeau rouge. Les deux pilotes en sont sortis indemnes.

Un départ chaotique. Daniel Ricciardo et Alex Albon ont été victimes d'un terrible crash, ce dimanche, dès les premiers mètres du Grand Prix de Formule 1 du Japon, poussant les commissaires à sortir le drapeau rouge et interrompre la course. Peu après l’extinction des feux, les deux pilotes se sont retrouvés roue contre roue dans les premiers virages avant de se percuter. Au milieu du peloton, Daniel Ricciardo s’est décalé sur sa droite et tassé Alex Albon, qui n'a rien pu faire pour l’éviter.

DRAPEAU ROUGE





Incident entre Albon et Ricciardo au départ



Les deux pilote vont bien !#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/Uxj1eeQs45 — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) April 7, 2024

Lancées à pleine vitesse, les deux monoplaces ont quitté la piste de Suzuka et se sont encastrées dans les barrières de sécurité, occasionnant d’importants dégâts. Mais plus de peur que de mal, malgré la violence du choc. Daniel Ricciardo et Alex Albon en sont sortis indemnes et ont pu quitter seuls leur baquet avant d’être évacués.

La course a ainsi été interrompue pendant près de 30 minutes, le temps de remettre en état les barrières endommagées avant qu’un nouveau départ ne soit donné. Sans Daniel Ricciardo et Alex Albon, évidemment contraints à l’abandon, ni le moindre accrochage cette fois.