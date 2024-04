«Les gens qui viennent chez moi finissent morts» : une star de l’UFC fait une polémique après des menaces contre une contrôleuse anti-dopage

Star de l’UFC, le combattant Jon Jones est au cœur d’une vive polémique aux États-Unis pour avoir proféré des menaces de mort à une contrôleuse antidopage.

L’affaire fait polémique aux États-Unis. Avec Jon Jones au centre. La star de l’UFC a été obligée de se défendre après un contrôle anti-dopage qui se serait mal passé et surtout des menaces de mort envers la contrôleuse. Chargée de contrôler le combattant à son domicile de manière inopinée, l’agente de la DFSI, instance de la lutte antidopage de l’UFC, aurait été prise à partie avec son collègue par le combattant américain (36 ans) et a porté plainte.

«Pourquoi venez-vous si tôt ? Les gens qui viennent chez moi finissent morts», lui aurait lancé Jon Jones, qui semblait alcoolisé et qui lui aurait également volé son téléphone. Face à ces déclarations, «Bones» s’est défendu sur les réseaux sociaux en livrant sa version des faits et diffusant une vidéo d’une caméra de vidéosurveillance. Les images montrent notamment les deux agents repartir de chez lui tranquillement après le contrôle.

«J’ai été frustré par le manque de professionnalisme, j’ai proféré des injures, mais la discussion s’est terminée de manière amicale, sans aucune menace», a assuré Jon Jones, qui célébrait l’anniversaire d’un ami dans sa maison. Et il a précisé que la contrôleuse s’était «comportée de façon assez peu professionnelle et a même enfreint le protocole standard».

Jon Jones n’a plus combattu depuis plus d’un an (mars 2023) et se remet d’une blessure à l’épaule. Mais il pourrait bientôt faire son grand retour dans l’octogone.