Ligue 1 : pourquoi la composition d’équipe du PSG contre Clermont fait-elle polémique ?

En prévision de son quart de finale aller de Ligue des champions, ce mercredi, contre le FC Barcelone, Luis Enrique a présenté une équipe remaniée pour affronter Clermont, samedi soir, en Ligue 1, suscitant une forte polémique.

Le PSG a-t-il faussé le championnat ? Ou plus précisément, la lutte pour le maintien ? C’est en tout cas l’avis de plusieurs présidents de clubs de Ligue 1. À quatre jours du quart de finale aller de la Ligue des champions, Luis Enrique avait concocté une équipe fortement remaniée, samedi soir, pour affronter Clermont (1-1) avec plusieurs joueurs cadres sur le banc au coup d’envoi comme Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Gianluigi Donnarumma, Vitinha ou encore Marquinhos. Ce qui a permis aux jeunes Yoram Zague et Senny Mayulu de connaître leur première titularisation en Ligue 1.

«La tâche était difficile quand même»

Cette revue d’effectif parisienne n’a pas du tout été du goût de président du Havre, qui bataille avec Nantes, Lorient, Metz et Clermont pour éviter la relégation en Ligue 2, dénonçant «un immense mépris pour le Championnat de France». «Je me suis fendu d'un texto à la Ligue 1 pour leur exprimer ce que je ressens de voir le PSG se foutre du Championnat de France. Apparemment tout ça est validé par beaucoup de monde. C'est se foutre de la gueule du monde», a indiqué Jean-Michel Roussier à L’Equipe.

L’entraîneur de Clermont lui a répondu après le match nul et le point précieux décroché par son équipe. «On peut rétorquer qu’ils avaient besoin d’être en confiance avant le match de Barcelone, on peut dire tout et l’inverse. Il dit ce qu’il veut, ce genre de réflexion ne m’intéresse pas trop», a déclaré Pascal Gastien en conférence de presse.

«Évidemment quand vous voyez Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé sur le banc, ce n'est pas une mauvaise chose. Ça reste une très grande équipe avec des très grands joueurs, qui sont tous internationaux, y compris les jeunes dans leurs catégories. La tâche était difficile quand même», a-t-il ajouté. D’autres se sont montrés plus compréhensifs, à l’image de Waldemar Kita. «Il est normal que le PSG protège les joueurs pour leur match de Ligue des champions», a confié le président du FC Nantes à L’Equipe.

Au classement, Le Havre occupe la 14e place avec 7 points d’avance sur Clermont, 18e et dernier. Et le club normand doit se déplacer sur la pelouse du Parc des Princes le 27 avril prochain, soit quelques jours avant une demi-finale aller de la Ligue des champions en cas de qualification du club de la capitale face au Barça. Luis Enrique pourrait alors décider d’aligner à nouveau une équipe remaniée.