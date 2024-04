PSG-Clermont : l’accrochage verbal entre Gianluigi Donnarumma et le quatrième arbitre après la rencontre (vidéo)

Remplaçant, samedi soir, Gianluigi Donnarumma a eu un accrochage verbal avec le quatrième arbitre à l’issue du match nul arraché par le PSG contre Clermont en Ligue 1 (1-1).

De la tension au coup de sifflet final. Gianluigi Donnarumma a eu un vif accrochage verbal, samedi soir, à l’issue du match nul concédé par le PSG contre Clermont en Ligue 1 au Parc des Princes (1-1). Remplaçant à quatre jours du quart de finale aller de la Ligue des champions, le portier italien a reproché à l’officiel le peu de temps additionnel accordé en fin de rencontre par l’arbitre principal Gaël Angoula, alors que les Clermontois, menant au score, ont tenté de gagner beaucoup de temps en seconde période.

«Il a rajouté seulement une minute pour la dernière ?», lui a demandé Gianluigi Donnarumma dans les couloirs du Parc des Princes. «C’est ce qu’il a décidé», lui a rétorqué l’officiel avant que la discussion ne s’envenime en raison d’une remarque du 4e arbitre. «Faire les choses comme ça, c’est ça le défaut de l’arbitre français. Pourquoi tu me dis ça à moi ? Il m’a dit : ‘tu as 90 minutes pour gagner’, il a mis que quatre minutes en plus. C’est grave ça, c’est grave ça, que tu me le dises comme ça, c’est grave. (…) Je t’ai demandé pourquoi quatre minutes et me réponds comme ça ! Ça c’est grave», a lâché le gardien transalpin, selon des images diffusées par Canal+.

Avec une équipe fortement remaniée avant de retrouver le club barcelonais, Paris a été mené à la demi-heure de jeu avec l’ouverture du score d’Habib Keita (32e). Les hommes de Luis Enrique ont ensuite poussé tout le reste de la partie, avec notamment l’entrée en jeu de Kylian Mbappé à 20 minutes de la fin, et sont parvenus à égaliser dans les derniers instants grâce à une réalisation de Gonçalo Ramos (85e). Et les Parisiens ont ensuite tout tenté pour arracher la victoire sans y parvenir. Ils ont tout de même préservé leur invincibilité, qui dure depuis le début du mois de novembre, toutes compétitions confondues.

Avec ce résultat, le PSG a confortablement conservé sa place en tête du classement à six journées de la fin de la saison et devrait, sauf accident, décrocher son 12e titre de champion de France. De son côté, Clermont, à la lutte pour ne pas descendre en Ligue 2, a ramené un point précieux dans la course pour le maintien.