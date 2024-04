Paris-Roubaix 2024 : le geste fou d’une spectatrice qui a jeté une casquette dans les roues de Mathieu Van der Poel (vidéo)

Lancé vers sa deuxième victoire consécutive sur Paris-Roubaix, Mathieu Van der Poel aurait pu tout perdre, dimanche, à 42 km de l’arrivée à cause d’une casquette jetée par une spectatrice.

A quelques centimètres, son échappée triomphale aurait pu virer au drame. Lancée vers la victoire sur le vélodrome de Roubaix, Mathieu Van der Poel a failli voir ses rêves de doublé sur l’Enfer du nord s’envoler à 42 km de l’arrivée. Parti en solitaire à une soixantaine de kilomètres de la ligne, le champion du monde comptait près d’une minute et quarante secondes d’avance sur ses poursuivants et fonçait à vive allure sur les pavés de secteur n°10 de Mérignies à Avelin.

The safety of the riders is in everyone's hands, let's use them to applaud them, not to cause them trouble!





La sécurité des coureurs est entre les mains de tous, utilisons-les pour les applaudir, pas pour leur créer des ennuis ! #respect #fairplay #SafetyFirst pic.twitter.com/pmeiR2lSS1

— CPA Cycling (@cpacycling) April 7, 2024