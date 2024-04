Paris-Roubaix 2024 : les photos choquantes des mains très abîmées de certains coureurs

A l’issue des 260 kilomètres de la 121e édition de Paris-Roubaix, de nombreux coureurs ont eu les mains sérieusement abimées à l’arrivée. Au contraire du vainqueur Mathieu Van der Poel.

Paris-Roubaix n’est pas surnommé «l’Enfer du nord» par hasard. Il suffit de voir l’état des coureurs à chaque arrivée sur le vélodrome de Roubaix pour s’en convaincre. C’était une nouvelle fois le cas, ce dimanche, à l’issue des 260 kilomètres de cette 121e édition. Alors que les participants ont dû braver pas moins de 29 secteurs pavés pour un total de 56 kilomètres, ils sont nombreux à avoir eu les mains sérieusement amochées. A l’image de Jules Hesters, Jonas Abrahamsen mais aussi Tom Pidcock, qui a connu toutes les difficultés du monde à terminer la course.

Jonas Abrahamsen got to know the Hell of the North as well...





27th place for the Norwegian in his first #ParisRoubaix. pic.twitter.com/uC4dc1JPHH

