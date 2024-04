Ligue des champions : composition, arbitre, diffusion TV… Tout savoir sur le match entre le PSG et Barcelone

Le PSG reçoit le FC Barcelone, ce mercredi (21h), en quart de finale aller de la Ligue des champions sur sa pelouse du Parc des Princes. Un choc aux allures de retrouvailles entre les deux clubs.

Composition probable du PSG

Donnarumma - Marquinhos (ou Zaïre-Emery), Danilo Pereira (ou Marquinhos), Beraldo, Hernandez (ou Nuno Mendes) - Zaïre-Emery (ou Ugarte), Vitinha, Ruiz - Dembélé, Mbappé, Lee (ou Ramos)

Composition probable de Barcelone

Ter Stegen - Koundé, Araujo, Cubarsi, Cancelo - Gündogan, Christensen, Sergi Roberto - Yamal, Lewandowski, Raphinha

Arbitre

Anthony Taylor a été désigné pour officier lors de ce quart de finale aller. Et l’expérimenté arbitre anglais (45 ans) réussit plutôt bien au club de la capitale. Il a déjà dirigé Paris à six reprises dans la plus prestigieuse des Coupes d’Europe pour cinq victoires, en phases de poules contre le Shakhtar Donetsk en 2015 (2-0), le Real Madrid en 2018 (3-0) et la Juventus Turin en 2022 (2-1), ainsi qu’en 8e de finale retour face au Borussia Dortmund en 2020 (2-0), puis en quart de finale quelques mois plus tard contre l’Atalanta Bergame (2-1), et un match nul contre… Barcelone en 8e de finale retour en mars 2021 (1-1). Un résultat qui n’avait pas empêché Paris de se qualifier pour les quarts de finale après sa large victoire à l’aller au Camp Nou (1-4).

Stade

Le Parc des Princes s’apprête à vivre une nouvelle très grande soirée européenne. Et pour ce quart de finale, l’enceinte parisienne va une nouvelle fois afficher complet avec une ambiance qui promet d’être à la hauteur de l’événement. «Notre rôle sera primordial et nous demandons une mobilisation totale et collective de chacun. Enflammons notre légendaire Parc des Princes, soyons sans pitié», a écrit le Collectif Ultras Paris, principal groupe de supporters, dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Et cette saison, le PSG n’a concédé qu’une seule défaite sur sa pelouse. C’était le 15 septembre dernier contre Nice en Ligue 1 (2-3).

Historique

Cette affiche entre le PSG et le FC Barcelone est devenue un classique du football européen avec de multiples confortations depuis l’arrivée des Qataris à la tête du club parisien en 2011. Les deux équipes se sont déjà affrontées en quart de finale en 2013 avec une qualification de la formation catalane après deux matchs nuls (2-2, 1-1). L’année suivante, Parisiens et Barcelonais se sont croisés en phase de poules avec une victoire de Paris à l’aller au Parc des Princes (3-2) et une défaite au Camp Nou (3-1). Le PSG et le Barça se sont ensuite retrouvés quelques mois plus tard à nouveau en quart de finale avec une nouvelle qualification des Blaugranas, vainqueurs à l’aller (1-3) comme au retour (2-0).

Le point d’orge des confrontations a été la fameuse «remontada» en 8e de finale en mars 2017. Après s’être largement imposés à l’aller (4-0), les hommes d’Unai Emery se sont effondrés au retour face à l’équipe catalane dirigée à l’époque par Luis Enrique (6-1). Mais depuis, Paris a pris sa revanche, encore en 8e de finale, en 2021 en éliminant le FC Barcelone après un retentissant succès à l'aller au Camp Nou (1-4), avant un match nul au retour (1-1) pour se hisser en quart de finale. En 1995, le PSG avait également éliminé le club catalan, en faisant match nul en Catalogne (1-1) avant de s’imposer au retour à domicile (2-1).

Forme

Paris et Barcelone vont aborder ce rendez-vous européen en pleine confiance. Malgré le match nul, ce week-end, contre Clermont (1-1), le PSG, toujours en lice pour réaliser le triplé championnat, Coupe de France et Ligue des champions, est invaincu depuis début novembre, soit une série de 27 matchs sans défaite toutes compétitions confondues (19 victoires, 8 nuls). De son côté, le Barça, qui a connu un mois de janvier compliqué, va beaucoup mieux depuis plusieurs semaines avec une série de 11 matchs sans le moindre revers (8 victoires, 3 nuls). L’une de ces séries va-t-elle prendre fin sur la pelouse du Parc des Princes ?

Diffusion TV

Le quart de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le FC Barcelone sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur Canal+ et RMC Sport 1.