Ligue des champions : la composition probable du PSG face à Barcelone

Avec la suspension d’Achraf Hakimi et le forfait de Nordi Mukiele, le PSG devrait se présenter avec une défense remaniée pour affronter le FC Barcelone, ce mercredi, en quart de finale aller de la Ligue des champions.

Une défense à recomposer pour Luis Enrique. Avec la suspension d’Achraf Hakimi et le forfait de Nordi Mukiele, après un choc le week-end dernier contre Clermont en Ligue 1, l’entraîneur du PSG va devoir repenser son arrière-garde pour affronter le FC Barcelone, ce mercredi, en quart de finale aller de la Ligue des champions. Et pour occuper le couloir droit, deux solutions s’offrent à lui avec Marquinhos et Warren Zaïre-Emery.

Kang-In Lee ou Gonçalo Ramos en attaque ?

Le capitaine parisien serait l’option privilégiée par le technicien espagnol. Et avec le Brésilien à droite, la défense centrale devrait être composée de Lucas Beraldo et Danilo Pereira, à moins que Lucas Hernandez ne soit préféré dans l’axe au Portugais. Dans ce cas de figure, Nuno Mendes prendrait place dans le couloir gauche.

Dans l’entrejeu, Vitinha et Fabian Ruiz, restés sur le banc contre Clermont, devraient retrouver leur place aux côtés de Warren Zaïre-Emery, sauf si ce dernier est titularisé en défense. Manuel Ugarte pourrait ainsi être titularisé au milieu de terrain, mais ce n’est pas la tendance.

Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé seront eux alignés sur le front de l’attaque parisienne et ils devraient être accompagnés par Kang-In Lee, même si Gonçalos Ramos, buteur à Marseille et face à Clermont, est une alternative crédible au Sud-coréen. De retour dans le groupe, Bradley Barcola commencera sur le banc des remplaçants, et pourrait faire sa rentrée au cours de la rencontre.

La composition probable du PSG

Donnarumma - Marquinhos (ou Zaïre-Emery), Danilo Pereira (ou Marquinhos), Beraldo, Hernandez (ou Nuno Mendes) - Zaïre-Emery (ou Ugarte), Vitinha, Ruiz - Dembélé, Mbappé, Lee (ou Ramos)