«Mais t’es pas net» : Baptiste va être porteur de la flamme des JO 2024 à Paris

Rendu célèbre par une vidéo virale sur les réseaux sociaux en 2017, Baptiste Moirot va être l’un des porteurs de la flamme olympique des JO 2024 (26 juillet-11 août).

«Mais t’es pas net Baptiste !» Cette phrase, prononcée par sa mère, a fait le tour des réseaux sociaux en 2017. Et elle a contribué à rendre célèbre Baptiste Moirot à travers une vidéo diffusée en direct sur Facebook sur laquelle on pouvait voir le garçon, torse nu et en caleçon, jouer avec le feu et brûler des objets dans sa chambre. Un comportement qui avait fait bondir sa maman. «Mais t’es pas net Baptiste !», lui avait-elle lancé. «Mais si, je suis très net», lui avait-il rétorqué.

Nous aussi on est très nets.



D'une étincelle dans sa chambre d'adolescent jusqu'à devenir l'un des porteurs de la flamme des Jeux Olympiques de #Paris2024



Bienvenue dans l'aventure Baptiste ! pic.twitter.com/Y75aorhjE8 — Paris 2024 (@Paris2024) April 10, 2024

Et sept ans plus tard, il va encore pouvoir s’amuser avec le feu puisqu’il va être l’un des porteurs de la flamme olympique des JO 2024 (26 juillet-11 août). «D’une étincelle dans sa chambre d’adolescent jusqu’à devenir l’un des porteurs de la flamme des Jeux Olympiques de Paris 2024. Bienvenue dans l’aventure Baptiste», a posté, ce mercredi, le compte officiel de Paris 2024 sur son compte X (anciennement Twitter). Le message est accompagné d’une vidéo, où le jeune homme, qui a bien grandi et est porteur d’imposants tatouages, soulève la fameuse flamme olympique.

Après après avoir été allumée en Grèce le 16 avril et vogué en mer Méditerranée pendant plusieurs jours à bord du mythique Bélem, cette dernière arrivera en France le 8 mai prochain à Marseille. Elle sera portée par plus de 10.000 relayeurs tout au long de son parcours dans l’Hexagone et en Outre-mer. Un peu plus de deux mois après avoir débarqué sur le sol français, elle fera son arrivée à Paris le 14 juillet à l’occasion du traditionnel défilé et clôturera sa longue tournée, le 26 juillet, lors de la cérémonie d’ouverture programmée sur la Seine.