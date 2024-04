Amstel Gold Race 2024 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L’Amstel Gold Race 2024, la 58e édition de la course cycliste reliant Maastricht à Berg en Terblij (Pays-Bas), se déroule ce dimanche 14 avril. Voici à quelle heure et sur quelle chaîne la regarder.

Une nouvelle Classique, un même vainqueur ? L’Amstel Gold Race, l’épreuve cycliste néerlandaise, a lieu ce dimanche 14 avril avec notamment Mathieu van der Poel en grand favori, lui qui vient de remporter le Tour des Flandres et Paris-Roubaix.

Le champion du monde se méfiera de Tom Pidcock (INEOS-Grenadiers) auteur de deux podiums sur l’Amstel (2e en 2021 et 3e en 2023) ainsi que de l’Irlandais Ben Healy (EF Education - EasyPost) ou l’Australien Michael Matthews (Jayco AlUla). Côté français, on suivra Benoît Cosnefroy (Decathlon AG2R La Mondiale), Romain Grégoire (Groupama-FDJ)., Valentin Madouas (Groupama-FDJ) ou encore Warren Barguil (dsm-firmenich PostNL).

Le peloton s’élancera de Maastricht à 10h40 pour le départ fictif, la course partira officiellement à 10h45, et elle sera à suivre sur Eurosport 2. France 3 diffusera la course à partir de 14h35.

Programme TV

Amstel Gold Race 2024

Dimanche 14 avril

10h45 sur Eurosport 2

14h35 sur France 3