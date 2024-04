Paris-Roubaix 2024 : des pavés ont été volés sur l'un des secteurs de l'Enfer du Nord

D'après l'association Les Amis de Paris-Roubaix, des pavés auraient été dérobés sur le chemin de la célèbre course. Plus généralement, elle dénonce le comportement de certains spectateurs.

Des incivilités sur Paris-Roubaix. Plus de deux jours après la dernière édition de l'Enfer du Nord, qui a vu Mathieu Van der Poel écraser la concurrence dimanche dernier, le passage de certains supporters a laissé des traces. L'association Les Amis de Paris-Roubaix a publié sur X (anciennement Twitter) des photos de l'état des routes parcourues par les cyclistes. Et ce n'est pas beau à voir.

Cobbles from the Carrefour de l'Arbre were stolen after the race. There was also a lot of rubbish. Ridiculous. pic.twitter.com/g3H9tCCGlJ — Les Amis de Paris-Roubaix (@A_ParisRoubaix) April 9, 2024

Sur les clichés partagés par l'association, on peut voir un énorme trou, rempli d'eau, au beau milieu de la route. Et la raison semble claire. «Des pavés du Carrefour de l'Arbre ont été volés après la course», d'après Les Amis de Paris-Roubaix. Il faut signaler que les pavés sont le symbole de la course. Les coureurs cyclistes empruntent plusieurs segments de route ainsi recouverts. Très exigeants, ils font la renommée de l'Enfer du Nord.

L'association a également dénoncé la présence de nombreux sacs poubelles et détritus au bord des routes. Et ce n'est pas la seule incivilité qui a eu lieu dimanche dernier. En pleine course, une spectatrice a jeté une casquette vers le vélo de Mathieu Van der Poel. Retrouvée par le média néerlandais Nieuwsblad, elle a déclaré ne pas avoir voulu nuire au coureur cycliste.