Amstel Gold Race 2024 : le Britannique Tom Pidcock remporte la course

Le Britannique Tom Pidcock s'est offert, ce dimanche 14 avril, l'Amstel Gold Race 2024. Le coureur Ineos-Grenadiers s'est imposé au sprint à Berg en Terblijt (Pays-Bas).

Tom Pidcock triomphe enfin sur l'Amstel Gold Race. Le coureur britannique avait fait de la première classique ardennaise du calendrier un des objectifs de sa saison. Et pour cause. Après une deuxième place en 2021 et une troisième place en 2023, il faisait partie des quelques favoris cette année. Son équipe, Ineos-Grenadiers, misait également beaucoup sur lui en le désignant leader.

Et Tom Pidcock a justifié cette confiance. Après un début de course tactique, le Néerlandais Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck), immense favori, a été isolé de son équipe. Avec quelques coureurs, dont le Suisse Marc Hirshi (UAE Team Emirates), le Britannique s'est échappé à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. Il a ensuite été le plus fort en écrémant petit à petit le groupe qui l'accompagnait, avant de placer une attaque décisive à cinq kilomètres de la ligne à Berg en Terblijt (Pays-Bas).

Une première victoire sur l'Amstel Gold Race qui permet au champion olympique de VTT (2020) de bien garnir son palmarès. Il avait déjà triomphé sur la Flèche brabançonne (2021) et les Strade Bianche (2023). Prochaine étape pour le peloton, la Flèche Wallonne le 17 avril prochain.