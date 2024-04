MMA : Cédric Doumbè va faire son retour le 17 mai au Bellator à Paris

Le combattant Cédric Doumbè va faire son retour dans l'octogone le 17 mai prochain à l'occasion du Bellator MMA à l'Accor Arena de Paris.

Il est déjà de retour. Plus de deux mois après sa défaite sous fond d'épine dans le pied contre Baysangur Chamsoudinov lors du PFL Paris 2, le combattant français de MMA Cédric Doumbé sera de retour pour un duel contre l'Américain Derek Anderson le 17 mai à l'Accor Arena.

FRIDAY MAY 17! @CedricDoumbe makes his return, and steps into the Bellator Cage for the first time!





Tickets are on sale NOW, get them while you can!





Stay tuned to the Bellator socials for further #BellatorParis announcements! #BellatorParis | Fri May 17 | Link… pic.twitter.com/4LHYMflR0s

— Bellator MMA (@BellatorMMA) April 22, 2024