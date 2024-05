PSG-Lyon, finale de la Coupe de France : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Le PSG et Lyon s’affrontent, ce samedi (21h), en finale de la Coupe du France 2024 sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy de Lille.

Une fin en apothéose ? Le PSG et Lyon se retrouvent, ce samedi, pour la finale de la Coupe de France sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy de Lille. Et cette rencontre pourrait permettre aux deux équipes d’achever la saison de la meilleure des manières. Sacré champion de France pour la 12e fois de son histoire et vainqueur du Trophée des champions, le club de la capitale peut réaliser un nouveau triplé et soulever sa 15e Coupe de France. La première depuis 2021.

Le dernier match avec le PSG de Kylian Mbappé

De son côté, Lyon peut glaner son tout premier titre depuis 2012, et boucler une saison complétement folle. Après un début de championnat laborieux, passé dans les bas-fonds du classement de Ligue 1, le club rhodanien a effectué une remontée inespérée pour finir à la 6e place, synonyme de qualification pour la Ligue Europa. Et tous les Lyonnais rêvent désormais de cette Coupe de France.

Mais les hommes de Pierre Sage ne seront pas favoris dans le nord. D’autant que les Parisiens avaient surclassé les Gones en championnat à l’aller au Groupama Stadium (1-4), comme au retour au Parc des Princes il y a quelques semaines (4-1). Mais les coéquipiers d’Alexandre Lacazette comptent s’appuyer sur leur dynamique actuelle pour tenter de déjouer les pronostics.

Cette rencontre sera aussi la dernière de Kylian Mbappé, qui quittera le PSG à l’issue de la saison, sous le maillot parisien. Et s’il est aligné par Luis Enrique, l’attaquant français devrait tout donner pour conquérir un ultime trophée dans l’Hexagone et partir la tête haute.

Le programme TV

PSG-Lyon

Finale de la Coupe de France

Samedi 25 mai

A suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur France 2 et beIN SPORTS 1 (disponible via MyCanal)