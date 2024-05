Coupe de France : composition, arbitre, diffusion TV… Tout savoir sur la finale entre le PSG et Lyon

La finale de la Coupe de France oppose, ce samedi 25 mai (21h), le PSG à Lyon sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy de Lille.

Composition probable du PSG

Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz - Dembélé, Mbappé, Barcola

Composition probable de Lyon

Perri - Mata, O’Brien, Caleta-Car, Tagliafico - Matic, Caqueret, Tolisso - Cherki, Lacazette, Benhrama

Arbitre

François Letexier (35 ans) a été désigné pour diriger cette finale de la Coupe de France entre le PSG et Lyon. Considéré comme le meilleur arbitre français, il avait déjà été au sifflet de la finale de la compétition en 2021 avec une victoire… du PSG contre Monaco (2-0). Cette saison, François Letexier a également arbitré, fin avril, le match retour entre les deux équipes en championnat, qui s’est achevé avec un large succès des Parisiens au Parc des Princes. Il enchaînera ensuite avec l’Euro 2024 (14 juin-14 juillet) et les JO 2024 (26 juillett-11 août).

Stade

Pour la première fois depuis son inauguration en 1998, le Stade de France n’accueillera pas la finale de Coupe de la France. L’enceinte dyonisienne étant en plein préparatif pour les JO 2024 de Paris, la rencontre se jouera sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy de Lille, doté de 50.000 places.

Dix derniers vainqueurs

2023 : Toulouse

2022 : Nantes

2021 : PSG

2020 : PSG

2019 : Rennes

2018 : PSG

2017 : PSG

2016 : PSG

2015 : PSG

2014 : Guingamp

Confrontation

Le PSG a remporté les deux confrontations face à Lyon cette saison en championnat. Dans les grandes largeurs avec le même score à l’aller au Groupama Stadium, comme au retour au Parc des Princes (4-1). Et le club de la capitale est également sorti vainqueur de leur dernière opposition en Coupe de France en 2020 (1-5, demi-finale). En revanche, l’OL a gagné leur unique confrontation en finale de la compétition, en 2008 (1-0 a.p).

Forme

Lyon va aborder cette finale en pleine confiance. Le club rhodanien n’a perdu qu’un seul de ses onze derniers matchs toutes compétitions confondues avec neuf victoires, dont quatre consécutives, et un match nul. Mais cette défaite a été concédée, fin avril, contre… le PSG au Parc des Princes (4-1). Cette dynamique a permis aux Lyonnais de terminer à la 6e place de Ligue 1, synonyme de qualification pour la Ligue Europa. De son côté, Paris, sacré champion de France pour la 12e fois de son histoire, s’est repris lors de deux derniers matchs de championnat à Nice (1-2) et à Metz (0-2), après avoir été accroché par Le Havre, concédé deux défaites en demi-finale de la Ligue des champions contre le Borussia Dortmund (1-0, 0-1) et été battu par Toulouse (1-3).

Diffusion TV

Cette finale de la Coupe de France entre le PSG et Lyon sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur France 2 et beIN SPORTS 1.