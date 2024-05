Équitation : une cavalière décède après une chute lors d’une compétition

Une cavalière britannique, âgée de 36 ans, est décédée, ce dimanche, après une chute survenue lors d’une compétition organisée en Angleterre.

Une tragique disparition. Georgie Campbell est décédée, ce dimanche, après une chute lors de la 4e et dernière journée d’un concours équestre organisé en Angleterre, a rapporté The Guardian. Âgée de 36 ans, la cavalière britannique et son cheval sont tombés au niveau d’une barrière. Des nombreux secours ont été envoyés sur place, avec notamment une ambulance terrestre et aérienne et une équipe d’intervention en zone dangereuse. Mais malgré leur arrivée rapide sur les lieux, la jeune femme n’a pu être sauvée et a succombé.

Le cheval n’a lui pas été blessé et a pu retourner à l’écurie après avoir été consulté par les vétérinaires. «Afin de respecter l’intimité de la famille en cette période extrêmement difficile et triste, aucun autre détail ne sera partagé», ont indiqué, dans un communiqué, les organisateurs qui ont annulé la suite de la compétition.

Mariée au cavalier néo-zélandais Jesse Campbell, qui a représenté son pays aux derniers JO de Tokyo, Georgie Campbell était une cavalière de renom. Elle avait participé à plus de 200 épreuves et décroché six victoires. Elle a également représenté la Grande-Bretagne à plusieurs reprises dans les équipes de la Coupe des Nations et participé à plusieurs événements cinq étoiles, le plus haut niveau reconnu du concours complet.