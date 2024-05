JO 2024 : des malles d'exception Louis Vuitton pour transporter les torches de la flamme olympique

À quelques semaines des Jeux de Paris 2024, c’est le célèbre malletier français Louis Vuitton qui a été choisi pour confectionner l’écrin des torches du relais de la flamme olympique, ainsi que des médailles remises aux athlètes.

Des malles d’exception. Alors que la flamme olympique doit arriver à Marseille ce mercredi 8 mai, 11.000 relayeurs vont se partager son chemin depuis la cité phocéenne jusqu’à Paris, pour l’ouverture des Jeux, le 26 juillet prochain.

Au total, la flamme va circuler pendant 69 jours, sur 5.000 kilomètres et traverser 52 villes en métropole et en outre-mer. Des malles spécialement conçues par Louis Vuitton ont ainsi été confectionnées pour accueillir les torches. D’autres, plus majestueuses encore, seront utilisées pour présenter les médailles.

Depuis quelques années, les malles Louis Vuitton sont utilisées pour contenir et protéger les plus beaux trophées internationaux : de la Coupe du monde de la Fifa, au Ballon d’or, en passant par les coupes Suzanne Lenglen et des Mousquetaires de Roland Garros, jusqu’à la Coupe de l’America à la voile, tous ces trophées bénéficient d’une création exceptionnelle réalisée par le malletier français, qui fusionne savoir-faire artisanal et vision avant-gardiste au service des compétitions sportives les plus iconiques du monde.

Une malle à toile Damier

Le groupe LVMH, partenaire des Jeux olympiques de Paris 2024, a ainsi créé deux sortes de malles, l’une pour transporter les torches, dessinée par Mathieu Lehanneur, et l’autre, plus imposante, qui renfermera les médailles. Conçues dans les ateliers d’Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine) et optimisées par des milliers d’heures de travail, à travers plusieurs dizaines d’étapes minutieuses, les malles offriront un écrin de protection et de présentation aux torches de la flamme olympique de Paris 2024 qui voyageront à travers la France.

Ces dernières sont dotées d’une niche arrondie dans sa base et son couvercle afin d’assurer le maintien parfait des torches avant et après leur voyage. Pour une protection optimale, l’intérieur est doublé d’un cuir noir mat. Les malles se transforment également en élégants écrins de présentation. Il suffit d’ouvrir les panneaux frontaux et de retourner la niche logée à l’intérieur du couvercle articulé pour révéler un logo «Paris 2024».

En écho à certaines créations historiques de Louis Vuitton, l’extérieur de chaque malle arbore la toile Damier signature créée en 1888, ainsi que les traditionnels fermoirs et angles de protection en laiton.

Une malle pour 468 médailles

La malle qui accueille les médailles olympiques, assez volumineuse, a quant à elle été inspirée de la célèbre malle Coiffeuse Louis Vuitton. Elle est composée d’une section centrale et de deux panneaux latéraux qui s’ouvrent pour révéler des tiroirs spécialement conçus pour accueillir 468 médailles.

La doublure de chaque malle, entièrement réalisée en cuir noir mat - assorti aux poignées des tiroirs - est ornée du symbole et du lettrage délicatement embossés des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Tout au long de son parcours, 11.000 porteurs de la flamme ont donc été choisis parmi des dizaines de milliers de volontaires. Le tout premier relayeur, à Marseille, ce mercredi, sera le nageur Florent Manaudou, tandis que Jean-Pierre Papin, légende de l’Olympique de Marseille, l’ex-basketteur Tony Parker, mais aussi le rappeur Soprano et le chef trois étoiles Alexandre Mazzia se relaieront dans la ville jeudi.