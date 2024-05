JO 2024 : pourquoi Emmanuel Macron a-t-il déjeuné avec le président du Real Madrid ?

Emmanuel Macron et le président du Real Madrid Florentino Pérez ont déjeuné à la même table, ce mardi, à l’occasion d’une réception organisée à l’Élysée pour les 120 ans de la Fifa.

L’Élysée comme terrain de négociations ? Le palais présidentiel a été le théâtre, ce mardi, d’un déjeuner pour les 120 ans de la Fifa (fondée en 1904), en présence de plusieurs personnalités du monde du football, comme le président de l’instance Gianni Infantino ou encore Florentino Pérez. Emmanuel Macron était bien évidemment de la partie, et cette occasion était idéale pour le président de la République pour échanger avec le président du Real Madrid au sujet de Kylian Mbappé.

A la même table avec Thierry Henry

Alors que l’attaquant français va quitter le PSG pour rejoindre, selon toute vraisemblance, le club espagnol dans les prochaines semaines, le chef de l’Etat a profité de cette venue pour convaincre Florentino Perez de libérer le capitaine des Bleus pour les JO 2024 à Paris. Car dans une lettre adressée à la FFF, le champion d’Espagne avait expressément affirmé qu’il ne laisserait aucun de ses joueurs participer à ces Jeux olympiques, qui ne figurent pas dans les dates imposées par la Fifa aux clubs.

D’autant qu’à ces mêmes dates, le Real Madrid sera en pleine tournée aux Etats-Unis. Une tournée qui servira de préparation pour la saison prochaine et qui sera ponctuée de plusieurs opérations marketing particulièrement lucratives. Raison pour laquelle les dirigeants de la Maison Blanche ne souhaite pas se priver de Kylian Mbappé à cette période. Mais Emmanuel Macron n’a pas perdu espoir de faire changer d’avis le patron madrilène et de voir le prodige de Bondy, qui participera à l’Euro 2024 (14 juin-14 juillet) avec l’équipe de France, à Paris cet été.

Alors que les deux hommes étaient attablés ensemble, en compagnie de Thierry Henry, sélectionneur de l’équipe de France olympique, le président de la République s’est impliqué personnellement et a multiplié les arguments pour faire flancher Florentino Perez. Obtiendra-t-il gain de cause pour la France et les Bleuets ? Le mystère pourrait être levé dans les prochains jours, car Thierry Henry pourrait dévoiler la liste des 18 joueurs retenus avant la fin du mois de mai.