«Vous savez déjà» : la mère de Kylian Mbappé donne un gros indice sur le futur club de l’attaquant français

A la sortie du dîner d’adieu organisé, lundi soir, par Kylian Mbappé, sa mère Fayza Lamari a donné un énorme indice sur le futur club de son fils, qui quittera le PSG à la fin de la saison.

Il n’y a désormais plus aucun doute. Mais y en avait-il vraiment ? La mère de Kylian Mbappé était évidemment présente au dîner d’adieu organisé par l’attaquant français, lundi soir, dans un restaurant italien du 8e arrondissement de Paris (VIIIe). Et au moment de quitter les lieux, elle a été interrogée sur les sept années passées à Paris pour son fils, qui quittera le PSG à la fin de saison et qui devrait rejoindre le Real Madrid.

Sortie de la mère de Kylian sous pressing de la presse





« Paris c’est magique, c’est sincèrement magique »





Journaliste : Où va Kylian l’année prochaine ?





Fayza Lamari : je crois que vous savez déjà non ? (Rires)





( @psgcommunity_ ) pic.twitter.com/XMjYSlxwO9 — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) May 20, 2024

«Sincèrement c’est comme toute séparation, ces années étaient magiques. Paris c’est magique, et sincèrement c’est magique... et galvanisant», a-t-elle déclaré, avant d’être relancée sur l’avenir du capitaine de l’équipe de France. «Quand est-ce qu’on saura ?», lui a lancé un journaliste présent sur place au sujet du futur club de l’ancien monégasque. «Mais vous savez déjà, non ?», a-t-elle rétorqué dans un très large sourire.

Ces propos confirment que Kylian Mbappé va bien s’engager avec le club madrilène, champion d’Espagne et finaliste de la Ligue des champions face au Borussia Dortmund (1er juin). Un club qui le fait rêver depuis son enfance et qu’il avait déjà failli rejoindre à plusieurs reprises par le passé. Reste à savoir désormais quand aura lieu l’officialisation de son arrivée. Avant ou après l’Euro 2024, qui commencera le 14 juin en Allemagne avant de s’achever un mois plus tard ?

En attendant, Kylian Mbappé, qui n’a pas disputé les deux dernières rencontres de championnat du PSG, a encore un ultime match à jouer, ce samedi, avec la finale de la Coupe de France contre Lyon à Lille. Une occasion de quitter l’Hexagone par la grande porte avec un dernier trophée.