Formule 1 : quel avenir pour le Français Esteban Ocon ?

En fin de contrat avec Alpine, Esteban Ocon ne devrait pas poursuivre l’aventure avec l’écurie française, et serait à la recherche d'une nouvelle équipe pour la saison prochaine.

Esteban Ocon vit-il ses dernières courses avec Alpine ? En fin de contrat, le pilote normand (27 ans) ne devrait pas prolonger avec l’écurie française, même si les tractations ne sont pas complétements rompues, et serait à la recherche d’une nouvelle équipe. Avec la volonté de régler la situation au plus vite pour ne pas se retrouver sans volant, comme en 2018. Et alors que son nom a circulé du côté d’Audi, de Mercedes, ou encore de Williams, il pourrait finalement atterrir chez… Haas, selon Motorsport.

Des discussions auraient déjà été entamées et seraient déjà avancées pour conclure son arrivée. Au sein de l’écurie américaine, plus performante qu’Alpine cette année, Esteban Ocon remplacerait Kevin Magnussen, dont les performances sont très loin d’être jugées satisfaisantes. Et il devrait faire équipe avec Oliver Bearman, pressenti pour succéder à Nico Hülkenberg en partance pour Sauber.

Pour épauler le Britannique, pilote de réserve de Haas et de Ferrari, Haas est à la recherche d’un pilote solide et expérimenté. Et Esteban Ocon correspond à ce profil, lui qui a participé à 140 Grands Prix depuis le début de sa carrière. Les négociations pourraient s’accélérer dans les prochains jours. Et peut-être même, dès ce week-end, à l’occasion du Grand Prix de Monaco.