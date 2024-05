Lutte contre l’homophobie : Mohamed Camara convoqué par la commission de discipline

Mohamed Camara a été convoqué par la commission de discipline de la LFP après avoir masqué le logo arc-en-ciel lors de la journée de lutte contre l’homophobie en marge de la dernière journée de Ligue 1.

Il va devoir s’expliquer. Mohamed Camara est attendu jeudi prochain devant la commission de discipline de la LFP. Lors du match entre Monaco et Nantes, dimanche dernier, le milieu de terrain monégasque avait délibérément masqué le logo en arc-en-ciel présent son sur maillot et porté par tous les joueurs, entraîneurs et arbitres dans le cadre d’une campagne de lutte contre l’homophobie organisée par la Ligue à l’occasion de la 34e et dernière journée de Ligue 1.

«Il a fait cela pour des raisons religieuses»

L’international malien avait également boycotté la photo d’avant-match, réunissant les deux équipes pour poser avec une banderole de lutte contre l’homophobie. S’il n’est pas exprimé sur cette affaire, le club de la principauté a, lui, présenté ses excuses et expliqué les raisons du comportement de son joueur.

«Il a fait cela pour des raisons religieuses. C’est un sujet très sensible à tous les niveaux, car nous devons également respecter toutes les religions. Mais en tant qu’organisation, nous sommes très tristes de cet épisode et nous souhaitons indiquer clairement que nous ne soutenons pas cela», a déclaré Thiago Scuro, directeur général de l’AS Monaco.

De son côté, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a dénoncé un «comportement inadmissible» et réclamé «les sanctions les plus fermes» contre le club et le joueur, qui a reçu une vague de soutien émanant du Mali et notamment de la Fédération malienne de football. Sera-t-elle entendu ? Réponse jeudi prochain.