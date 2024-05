Euroligue de basket : de violents incidents éclatent entre supporters du Panathinaïkos et de Fenerbahçe (vidéo)

Une violente bagarre a éclaté ce vendredi à Berlin (Allemagne) entre des supporters du club grec du Panathinaïkos et des Turcs du Fenerbahçe, en marge de la première demi-finale d’Euroligue, la plus grande compétition de basket en Europe.

Des images inqualifiables. Avant la rencontre entre le club grec du Panathinaïkos et les Turcs du Fenerbahçe, dans le cadre du «Final Four» d’EuroLigue, de violents affrontements ont eu lieu entre les supporters des deux équipes.

Les incidents ont démarré devant la Uber Arena de Berlin, où se déroule le match. Un effet, un accrochage a eu lieu entre les supporters grecs, vêtus de vert, et des hommes masqués et habillés en noir.

The video of the full incident in front of the UBER Arena pic.twitter.com/5uDS6KIzuc

