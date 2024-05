Formule 1 : Charles Leclerc triomphe enfin chez lui à Monaco

Chez lui en principauté, Charles Leclerc a remporté, ce dimanche, le Grand Prix de Monaco pour la toute première fois de sa carrière en s’imposant devant Oscar Piastri et Carlos Sainz.

Enfin prophète sur ses terres. Chez lui en principauté, Charles Leclerc a remporté, ce dimanche, le Grand Prix de Monaco pour la première fois de sa carrière. Au terme d’une course marquée par un énorme crash au départ, impliquant Sergio Pérez et les deux pilotes Haas, le pilote Ferrari a devancé à l’arrivée Oscar Piastri et son coéquipier Carlos Sainz pour conquérir la plus belle victoire de sa carrière. C’est même rêve devenu réalité pour le Monégasque qui a souvent été maudit en principauté. Et ce succès princier est venu conclure en week-end négocié d’une main de maître par le héros local.

LA VICTOIRE DE CHARLES LECLERC !!





Il l'a fait, première victoire d'un Monégasque en Principauté ! #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/vA3T2J6FBL — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) May 26, 2024

Auteur de la pole position, Charles Leclerc a parfaitement géré sa course et n’a pas commis la moindre erreur, tout comme son équipe, pour triompher sur le Rocher. Il n’a pas non plus été perturbé par l’interruption pendant près de 45 minutes pour connaître enfin le bonheur intense de s’imposer à domicile. «Le fait que j’ai eu deux fois la pole sans pouvoir m’imposer rend la victoire meilleure. Elle signifie beaucoup pour moi évidemment, c'est cette course qui m'a fait rêver de devenir un jour pilote de Formule 1», s’est-il réjoui à l’arrivée non sans une certaine émotion après avoir évoqué son père.

Et cette émotion a été partagée par toute une équipe. «Je suis plus que content pour l’équipe, pour Charles. Je pense qu’il court après depuis longtemps», a déclaré Frédéric Vasseur au bord des larmes. Même le Prince Albert II a eu beaucoup de mal à contenir son émotion sur le podium.

Même Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco verse une larme sur le podium #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/dtv40qYhjw — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) May 26, 2024

Avec cette première victoire depuis deux ans, Charles Leclerc a consolidé sa 2e place au championnat du monde des pilotes en revenant à 31 points de Max Verstappen, incapable de se mêler à la lutte pour le succès et qui a dû se contenter de la 6e place à Monaco. La lutte entre les deux hommes, mais aussi Lando Norris (4e en principauté), reprendra dans deux semaines au Grand Prix du Canada.