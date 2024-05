Formule 1 : l’énorme crash au départ du Grand Prix de Monaco impliquant Sergio Pérez (vidéo)

Le départ du Grand Prix de Monaco a été marqué, ce dimanche, par l’énorme crash impliquant Sergio Pérez et les deux Hass de Kevin Magnussen et Nico Hülkenberg.

Des images impressionnantes. Le départ du Grand Prix de Monaco a été marqué, ce dimanche, par un énorme crash. Il a impliqué Sergio Pérez et les deux Hass de Kevin Magnussen et Nico Hülkenberg, occasionnant l’interruption immédiate de la course, alors que Charles Leclerc, parti en pole position, occupait la tête devant Oscar Piastri.

LE REPLAY DE L'ÉNORME CRASH AU DÉPART !





Toujours drapeau rouge à Monaco, Sergio Pérez, Nico Hülkenberg et Kevin Magnussen vont bien #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/HiKnvB2ahT — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) May 26, 2024

Juste après l’extinction des feux, Sergio Pérez, qui s’était élancé de la 16e place, a été percuté par l’arrière par Kevin Magnussen. Lancé à vive allure, le pilote mexicain a perdu le contrôle de sa Red Bull qui s’est violemment encastrée dans le rail de sécurité, emmenant avec lui Nico Hülkenberg.

Sous l’impact du choc, sa monoplace a été complétement pulvérisée, recouvrant la piste de nombreux débris. Le rail a lui aussi été sérieusement endommagé. «Il m'a bloqué contre le mur», a notamment déclaré Kevin Magnussen, quelques instants après l'accident.

Cranes lifting cars, marshals clearing the track





The clear up continues#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/heuNuToKYN — Formula 1 (@F1) May 26, 2024

Si les trois pilotes ont pu s’extraire de leurs voitures sans blessure, un photographe, présent sur le bord de la piste, aurait été légérement blessé, selon Julien Fébreau aux commentaires de la course sur Canal+. Il a été conduit au centre hospitalier sans traumatisme.

Une fois la piste nettoyée et le rail de sécurité réparé, la course pourra être relancée avec un départ arrêté.