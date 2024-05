Formule 1 : l’incroyable accrochage entre les deux Alpine d'Esteban Ocon et Pierre Gasly au Grand Prix de Monaco (vidéo)

Esteban Ocon et Pierre Gasly se sont accrochés au volant de leur Alpine, ce dimanche, quelques instants après le départ du Grand Prix de Monaco.

Une scène incompréhensible. Et qui pourrait être lourde de conséquences. Quelques instants après le départ du Grand Prix de Monaco, Esteban Ocon et Pierre Gasly se sont accrochés juste avant le tunnel. Un accrochage qui s’est ajouté à l’énorme crash impliquant Sergio Pérez et les deux Hass de Kevin Magnussen et Nico Hulkenberg, occasionnant l'interruption de la course.

Contact entre les 2 pilotes Alpine





Esteban Ocon et Pierre Gasly se touchent dans le 1er tour, juste avant le drapeau rouge #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/FwYg6QGmYq — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) May 26, 2024

Alors qu’ils s’étaient élancés respectivement de la 11e et 10e place sur la grille de départ, Esteban Ocon a attaqué et tenté de dépasser son coéquipier. Mais les deux pilotes français se sont percutés, la monoplace d’Esteban Ocon ayant même été projetée dans les airs.

"C'est exactement ce qu'on ne voulait pas voir"





Le directeur de l'écurie Alpine Bruno Famin réagit en direct sur CANAL+ à l'incident entre ses 2 pilotes !#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/JWv6h0fsHQ — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) May 26, 2024

Et cette manœuvre n’a pas du tout été appréciée dans les rangs de l’écurie, qui connaît un début de saison très compliqué avec un seul point pris. «C’est triste ce genre d’incident, c’est exactement ce qu’on ne voulait pas voir et je crois que l’attaque d’Esteban (Ocon) était totalement hors de circonstances. C’est exactement ce qu’on ne voulait pas voir et on en tirera les conséquences», a déclaré, sur Canal+, le directeur d’Alpine Bruno Famin.

«C’est un incident malheureux», a confié, de son côté, le principal intéressé, qui s'est vu infliger trois places de pénalité lors du prochain Grand Prix au Canada.

En fin de contrat, Esteban Ocon, qui n’a pas pu reprendre la course au contraire de Pierre Gasly, voit son avenir s’assombrir encore un peu plus chez Alpine. Il pourrait même être d’ores et déjà scellé.