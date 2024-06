Kylian Mbappé : quel salaire l’attaquant français va-t-il toucher au Real Madrid ?

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid, où il deviendra le joueur le mieux payé du club madrilène.

Un nouveau chapitre dans sa carrière. En fin de contrat avec le PSG, où il a évolué pendant sept saisons, Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid pour les cinq prochaines saisons. L’attaquant français aurait paraphé jusqu’en juin 2029 avec le club espagnol, qui doit officialiser son arrivée ce lundi. Et le capitaine de l’équipe de France sera l’un des joueurs les mieux payés du vestiaire madrilène. Si ce n’est celui qui percevra le salaire le plus élevé devant Vinicius Jr, Jude Bellingham et David Alaba.

Ses émoluments dans la capitale espagnole sont estimés à 20 millions d’euros net par an, soit près de 1,7 million d’euros par mois. A cette somme s’ajouteront diverses primes d’objectifs collectifs mais aussi personnels (nombre de buts, Ballon d’or…). Ce montant est très loin du salaire qu’il percevait à Paris, où il touchait 32 millions d’euros net par an (2,7 millions d’euros net mensuel) depuis sa prolongation en mai 2022.

Mais cette diminution de salaire sera en grande partie compensée par une importante prime à la signature. Alors qu’il arrive libre de tout engagement et que le Real Madrid n’a pas eu besoin de débourser la moindre indemnité de transfert au PSG, Kylian Mbappé devrait toucher une prime à la signature de 100 millions d’euros. Cette dernière devrait lui être versée sur cinq ans.