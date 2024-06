«Ce soir» : Kylian Mbappé annonce son transfert au Real Madrid à Emmanuel Macron

Au cours d’un échange, Kylian Mbappé a confié à Emmanuel Macron, présent à Clairefontaine, que son transfert au Real Madrid sera officialisé ce lundi soir.

Ce n’est plus qu’une question d’heures. La signature de Kylian Mbappé au Real Madrid ne fait vraiment plus aucun doute et elle devrait même être officialisée ce lundi soir du propre aveu de l’attaquant français. C’est en tout cas ce que le capitaine de l’équipe de France a confié à Emmanuel Macron.

Présent, ce lundi, à Clairefontaine pour déjeuner avec les Bleus à dix jours du début de l’Euro 2024 en Allemagne, le président de la République a en profité pour questionner le n°10 tricolore sur l’annonce de son arrivée au Real Madrid. «C’est aujourd’hui que c’est annoncé ?», lui a demandé le chef de l’Etat, qui est accompagné de la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra. «Oui, ce soir, ce soir», a répondu Kylian Mbappé.

En fin de contrat avec le PSG, le prodige de Bondy aurait signé un contrat de cinq ans avec le club espagnol, soit jusqu’en 2029. Mais avant de rejoindre sa nouvelle équipe, qui vient tout juste de remporter la 15e Ligue des champions de son histoire, Kylian Mbappé va tenter de remporter l’Euro avec les Bleus. Sa présentation officielle ne devrait d’ailleurs avoir lieu qu’à l’issue de la compétition.