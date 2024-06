Kylian Mbappé : combien d’abonnés l’attaquant français a-t-il gagné sur les réseaux sociaux depuis sa signature au Real Madrid ?

Après l’annonce de sa signature au Real Madrid, ce lundi soir, Kylian Mbappé a gagné des millions d’abonnés sur les réseaux sociaux.

Une nouvelle dimension. Alors qu’il était déjà reconnu dans le monde entier, Kylian Mbappé a encore passé une nouvelle étape. Quelques minutes après l’officialisation de son arrivée au Real Madrid, lundi, pour les cinq prochaines saisons, le capitaine de l’équipe de France a vu sa côte grimper en flèche sur les réseaux sociaux.

En seulement quelques heures, «Kyky» a gagné 2,6 millions d’abonnés sur Instagram. Il est passé de 114 millions de followers à plus de 116,6 millions de followers sur Instagram. Sur X (ex-Twitter), le nombre est moins important. Kylian Mbappé est passé de 13,6 à 13,9 millions d’abonnés.

A noter que le tweet du Real Madrid «Communicado Official : Kylian Mbappé» a été vu plus de 92 millions de fois, liké 850 000 fois et reposté plus de 350.000 fois.

Dans la foulée, le clip vidéo posté par le Real Madrid de Kylian Mbappé (qui dure près de 4 minutes), a cumulé plus de 790.000 partages et likes sur X (ex-Twitter). Quant au post Instagram avec ses photos au Real Madrid lorsqu'il avait 13 ans, Kylian Mbappé a récolté plus de 18 millions de likes.