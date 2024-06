Kylian Mbappé : pourquoi ne va-t-il pas porter le numéro 7 ni le numéro 10 au Real Madrid ?

Au Real Madrid, où il a signé pour cinq ans, Kylian Mbappé ne devrait porter ni le numéro 7 qu’il avait au PSG, ni le numéro 10 qu’il porte en équipe de France.

Nouveau club et tout nouveau numéro pour Kylian Mbappé ? En fin de contrat avec le PSG, l’attaquant français s’est engagé pour les cinq prochaines saisons avec le Real Madrid. Et dans la capitale espagnole, il va découvrir un nouvel environnement, des nouveaux coéquipiers ainsi qu’un numéro inédit pour lui. Car le désormais ancien parisien ne devrait pas pouvoir porter le numéro 7, qu’il avait au PSG, ni le numéro 10, qu’il porte en équipe de France depuis 2018.

Le numéro 10 qu'à partir de 2025

Au Real Madrid, le numéro 7 est la propriété de Vinicius Junior depuis le début de la saison dernière et le Brésilien aurait l’intention de le conserver. Le numéro 10 est lui porté par Luka Modric. Alors qu’il était en fin de contrat, offrant l’opportunité à Kylian Mbappé de le récupérer, le Croate a finalement prolongé d’une saison avec le champion d’Europe et devrait conserver son numéro sur les épaules. Le capitaine des Bleus, qui se serait déjà mis d’accord avec le club madrilène pour se le voir attribuer à l’été 2025, va donc devoir patienter un an.

En attendant, Kylian Mbappé pourrait avoir floqué dans son dos le numéro 9, porté pendant 12 saisons par Karim Benzema et laissé vacant depuis son départ, il y a tout juste un an, en Arabie saoudite. Comme son idole Cristiano Ronaldo lors de première saison au Real Madrid en 2009-2010. Mais c’est un numéro qu’il n’a encore jamais porté en club et qu’il n’affectionne pas particulièrement.

Il pourrait également opter pour le numéro 29, qui est la date de naissance de son frère Ethan et qu’il avait choisi lors de sa première saison au PSG (2017-2018), ou pour le numéro 12 qu’il portait à ses débuts en équipe de France. Le mystère devrait être levé dans les prochains jours, et au plus tard lors de sa présentation prévue à la fin de l’Euro 2024.