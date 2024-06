Roland-Garros : un jeune supporter devient le porte-bonheur d’Alex de Minaur

A Roland-Garros, Alex de Minaur a trouvé son plus grand fan, un jeune supporter français. Les deux vivent une parfaite aventure et le garçon devrait de nouveau être dans les tribunes pour le quart de finale de l'Australien.

La belle histoire de ce Roland-Garros. Lundi, Alex de Minaur s’est hissé en quart de finale des Internationaux de France pour la première fois après sa victoire contre Daniil Medvedev (4-6, 6-2, 6-1, 6-3), numéro 5 mondial. En remportant ce match, le joueur de 25 ans a même décroché un premier succès contre un top 5 du classement ATP lors d’un Grand Chelem. Mieux encore, c’est le premier australien à se hisser en quart de finale de Roland-Garros depuis Lleyton Hewitt en 2004.

Et pourtant, la terre battue n’est pas sa surface de prédilection. Mais alors, comment expliquer sa forme actuelle ? En regardant ses deux dernières rencontres à Roland-Garros, la présence d’un jeune supporter dans les tribunes semble porter chance au joueur de 25 ans. Et l’aventure risque de se prolonger mercredi lors du quart de finale face à Alexander Zverev.

Making new friends at Roland-Garros @alexdeminaur got his number 1 fan from his 3rd round back to Roland-Garros for his R4 win against Medvedev!





L'instant détente avec Hespéride, avec la nouvelle amitié créée entre Alex De Minaur et Paul, son plus grand supporter … pic.twitter.com/qO5fd9pYCK — Roland-Garros (@rolandgarros) June 3, 2024

Une vidéo vue plus de 1,5 million de fois

Le public français avait besoin de ça. Critiqué depuis le début du tournoi, ce dernier a trouvé la mascotte qui pourrait redorer son image. Le 1er juin dernier, alors qu’il affrontait Jan-Lennard Struff lors du troisième tour, l’Australien a su trouver un soutien incandescent auprès d’un jeune supporter. Après sa victoire en quatre sets, Alex de Minaur avait même pris le temps d’aller saluer le jeune garçon, de le serrer dans les bras avant de le remercier et de lui offrir une serviette. Un moment capté par les caméras et diffusé sur les réseaux sociaux de Roland-Garros. La vidéo est aujourd’hui vue plus de 1,5 million de fois.

«Je le regarde et je me dis que si j’étais un fan, je serais probablement à la maison, parce qu’il faisait un froid de canard. Je ne comprends pas ce que fait ce gamin, mais il m’a donné la vie. À chaque changement de côté, je le regardais dans les yeux. Le fait qu’il ait passé des heures sur le terrain aujourd’hui dans un froid glacial m’a porté, j’étais heureux d’avoir pu remporter cette victoire avec lui», avait déclaré Alex De Minaur après la rencontre.

Et l’Australien ne s’est pas trompé, il a vu en ce jeune supporter un porte-bonheur. Pour son huitième de finale face à Daniil Medvedev, l’Australien a voulu que son plus grand fan soit de nouveau présent dans les tribunes pour l’encourager. Pour ce faire, le joueur de 25 ans a lancé un appel sur les réseaux pour retrouver le jeune garçon. Mission réussie, les deux hommes étaient de nouveau réunis lundi lors de la rencontre, pour leur plus grand bonheur.

I need to find the name of this legend!!! Message me on instagram, I need you for the next round https://t.co/VCOvzXmTWh — alex de minaur (@alexdeminaur) June 1, 2024

Encore une fois, le jeune supporter a donné de la voix pour encourager son joueur. Une stratégie payante pour les deux hommes. Après la rencontre, le garçon a pu descendre sur le court rejoindre Alex de Minaur pour une nouvelle accolade. Au micro de France Télévision, le joueur et son supporter ont pu partager un vrai moment de bonheur. L’Australien a même fini par inviter le jeune garçon à venir le soutenir lors de son quart de finale. On espère alors revoir ce supporter dans les tribunes mercredi pour encourager son joueur préféré et voir la belle histoire d’amour continuer.