Transferts : un champion du monde argentin bientôt au PSG ?

En quête d’un remplaçant à Kylian Mbappé, le PSG pourrait se positionner sur le champion du monde argentin Julian Alvarez, qui songerait à quitter Manchester City.

Bientôt l’heure des grandes manœuvres ? Avec le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, le PSG est en quête d’un remplaçant pour succéder à son ancien n°7. Et le club de la capitale pourrait être tenté d’attirer Julian Alvarez. Arrivé à Manchester City en 2022, le champion du monde argentin doit faire face à la concurrence d’Erling Haaland sur le front de l’attaque des Citizens et songerait sérieusement à un départ pour avoir plus de temps de jeu.

Plusieurs clubs seraient intéressés par l’attaquant, auteur 19 buts et 13 passes décisives en 59 matchs avec le club anglais cette saison. C’est le cas de l’Atlético Madrid en Espagne ou d’autres formations en Europe, mais ils sont peu nombreux à disposer des moyens pour s’attacher les services de l’avant-centre estimé à 90 millions d’euros. C’est en revanche le cas du champion de France, désireux de renforcer son attaque.

Même si la priorité des dirigeants parisiens se nomme Khvicha Kvaratskhelia. L’ailier géorgien a séduit Luis Enrique par ses qualités et aurait déjà donné son accord pour rejoindre Paris. Mais le club de la capitale doit trouver un terrain d’entente avec Naples, qui réclamerait pas moins de 100 millions d’euros pour laisser partir son joueur. En cas d’échec, Julian Alvarez pourrait rapidement devenir une piste très sérieuse.