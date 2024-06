Roland-Garros 2024 : Carlos Alcaraz décroche sa première couronne à Paris

À 21 ans, Carlos Alcaraz a remporté, ce dimanche, Roland-Garros pour la première fois de sa carrière en venant à bout d’Alexander Zverev au terme d’une magnifique finale (6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2). L’Espagnol succède à Novak Djokovic.

Il est le nouveau roi de la terre. A 21 ans, Carlos Alcaraz a remporté, ce dimanche, Roland-Garros pour la première fois de sa jeune carrière en reversant l’Allemand Alexander Zverev au terme d’une somptueuse finale bouclée en cinq sets et 4h19 de jeu (6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2). Un rêve d’enfant devenu réalité pour l’Espagnol, qui a conquis son 3e titre en Grand Chelem après l’US Open en 2022 et à Wimbledon l’année dernière (son 14e au total).

Et appelé à régner sur le circuit et à succéder à Rafael Nadal, vainqueur à 14 reprises Porte d'Auteuil, il est devenu le plus jeune joueur de l’ère Open à décrocher un titre en Majeur sur toutes les surfaces (dur, gazon et terre). Une performance remarquable.

#RolandGarros | IL L’A FAIT ! CARLITOS L’A FAIT !





Après un combat de 4h19, Carlos Alcaraz vient à bout d’Alexander Zverev et remporte son 1er Roland-Garros ! Son 3e titre du Grand Chelem !



IMMENSE ! pic.twitter.com/XI1dZDP9Rx — francetvsport (@francetvsport) June 9, 2024

Tête de série n°3, Carlos Alcaraz est passé par toutes les émotions pour sortir vainqueur d’un combat haletant sur la terre battue parisienne. S’il a empoché la première manche, il s’est ensuite retrouvé mené par Alexander Zverev, qui a caressé du bout des doigts son premier sacre en Grand Chelem. Mais malgré une douleur à l’adducteur, le poussant à faire appel au docteur dans la 4e manche, l’Espagnol a encore un peu plus élevé son niveau de jeu pour recoller au score puis s’offrir sa première couronne à Paris.

Peut-être la première d’une longue série pour le natif d’Al Palmar, qui a succédé à Novak Djokovic et qui continue de battre de record de précocité. A seulement 21 ans et un mois, il compte trois sacres en Grand Chelem et a déjà atteint la place de n°1 mondial. Ce que ni Novak Djokovic, ni Rafael Nadal, ni Roger Federer avaient réussi à faire avant lui au même âge. Et il pourrait poursuivre sur sa lancée dans un mois sur le gazon de Wimbledon, où il a triomphé il y a un an. Le rendez-vous est déjà pris pour continuer d’écrire l’Histoire.