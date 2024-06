Roland-Garros : à 23 ans, Iga Swiatek s'offre un quatrième titre porte d'Auteuil

Ce samedi, la Polonaise Iga Swiatek a largement dominé l’Italienne Jasmine Paolini (6-2, 6-1) en finale de Roland-Garros. La numéro 1 mondiale s’offre un quatrième titre sur la terre battue parisienne à seulement 23 ans.

La reine de la terre battue parisienne. Iga Swiatek a logiquement dominé l’Italienne Jasmine Paolini en finale de Roland-Garros ce samedi (6-2, 6-1). Avec ce succès, la Polonaise s’offre un quatrième titre porte d’Auteuil, son troisième consécutif, et accroît un peu plus sa domination sur le tennis féminin mondial.

Une finale remportée en 1h08

L’Italienne, surprise du tournoi qui disputait sa première finale d’un Grand Chelem à 28 ans, n’a rien pu faire face à la N°1 mondiale, qui n’aura eu besoin que d’une heure et huit minutes pour s'adjuger la finale. Il faut dire que sur le papier, il n’y avait évidemment pas photo entre les deux joueuses.

De son côté, la Polonaise arrivait dans cette finale avec l’ambition de décrocher un troisième titre consécutif à Paris. De plus, la joueuse de 23 ans semble intouchable ces derniers temps sur terre battue, notamment après avoir gagné les tournois de Madrid et de Rome. Tandis que l’Italienne, 15e joueuse mondiale, découvrait pour la première fois une finale à Roland-Garros.

Pourtant, Jasmine Paolini avait bien débuté la rencontre en faisant le break d'entrée. Mais il en faut plus pour surprendre la nouvelle reine de Roland-Garros. Piquée, Iga Swiatek a par la suite déroulé et étouffé son adversaire, qui a inscrit seulement quatre points entre son break et le gain de la première manche.

Bien en jambes dans sa finale, la N°1 mondiale n’a laissé aucune chance à l’Italienne dans le deuxième set. En fin de rencontre, Jasmine Paolini a seulement réussi à mettre fin à 10 jeux consécutifs de Swiatek.

Cinq titres de Grand Chelem

Avec ce nouveau titre, la Polonaise compte désormais cinq sacres en Grand Chelem, quatre à Roland-Garros (2020, 2022, 2023, 2024) et un à l'US Open (2022). Mais elle confirme aussi sa domination sur terre battue en devenant la première joueuse depuis Serena Williams en 2013 à enchaîner les titres à Madrid, Rome et Roland-Garros.

De son côté, avec son très beau parcours dans cette édition 2024 des Internationaux de France, Jasmine Paolini rejoindra le Top 10 (7e place) du classement WTA pour la première fois de sa carrière.