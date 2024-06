Formule 1 : pourquoi Sergio Pérez a-t-il écopé de trois places de pénalité pour le Grand Prix d’Espagne ?

Contraint à l’abandon au Canada, Sergio Pérez a écopé de trois places de pénalité sur la grille de départ du Grand Prix d’Espagne sur le circuit de Barcelone (23 juin).

Les Grands Prix se suivent et se ressemblent pour Sergio Pérez. Victime d’un accident impressionnant à Monaco, juste après le départ, le Mexicain a encore été contraint à l’abandon, ce dimanche, au Canada après être parti à la faute à une vingtaine de tours de l’arrivée. Et à la suite de cet incident, le pilote Red Bull a été sanctionné par les commissaires de course, qui lui ont infligé trois places de pénalité sur la grille de départ du Grand Prix d’Espagne sur le circuit de Barcelone (23 juin).

Sergio Pérez a été pénalisé pour avoir repris la piste pour rejoindre les stands au lieu d’immobiliser sa monoplace qui était «significativement endommagée». Alors que son aileron arrière était sérieusement abîmé, il a «perdu de nombreuses pièces en fibre de carbone» durant son trajet jusqu’aux stands.

Le pilote de 34 ans, qui a récemment prolongé de deux ans avec Red Bull, était reparti sur les conseils de son équipe. Cette dernière lui a demandé «de ramener la voiture aux stands» pour tenter «d'éviter une voiture de sécurité», qui aurait pu pénaliser son coéquipier Max Verstappen en tête de la course.

3 places de pénalité pour Sergio Pérez lors du prochain Grand Prix





Pour cette raison, l’écurie autrichienne a également écopé d’une amende de 25.000 euros. Mais le Néerlandais est parvenu à conserver sa première place et à décrocher la 60e victoire de sa carrière, sa 6e de la saison (en 9 courses).