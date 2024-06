Tennis : voici le nouveau classement ATP avec Jannik Sinner premier n°1 mondial italien de l’histoire

Au lendemain du sacre de Carlos Alcaraz à Roland-Garros, Jannik Sinner est devenu, ce lundi, le premier n°1 mondial italien de l’histoire, devant l’Espagnol.

Le tennis a un nouveau patron. Malgré son élimination en demi-finale de Roland-Garros, Jannik Sinner est devenu, ce lundi, le nouveau n°1 mondial au classement ATP. Vainqueur de l’Open d’Australie en début d’année, le joueur de 22 ans a détrôné Novak Djokovic, contraint de déclarer forfait avant son quart de finale Porte d’Auteuil en raison d’une blessure au genou. Et Jannik Sinner est le premier Italien de l’histoire à atteindre le sommet de la hiérarchie mondial.

Le Transalpin devance Carlos Alcaraz, vainqueur de son tout premier titre sur la terre battue parisienne après avoir battu Alexander Zverev en finale et écarté… Jannik Sinner en demi-finale. Le top 3 est complété par Novak Djokovic, qui détient le record du nombre de semaines passées sur le trône de n°1 mondial (428 semaines).

Du côté des Français, Ugo Humbert occupe toujours le 16e rang, alors qu’Adrian Mannarino et Gaël Monfils ont progressé d’une position pour occuper respectivement la 21e et 36e place. Eliminé en 8e de finale à Paris, Corentin Moutet a lui gagné 23 places pour se retrouver au 56e rang mondial. Et avec les Etats-Unis, la France est la seule autre nation à compter onze représentants dans le Top 100 du tennis masculin mondial.

Le top 10 du classement ATP

1. Jannik Sinner (Italie) 9525 points

2. Carlos Alcaraz (Espagne) 8580 points

3. Novak Djokovic (Serbie) 8360 points

4. Alexander Zverev (Allemagne) 6885 points

5. Daniil Medvedev (Russie) 6485 points

6. Andrey Rublev (Russie) 4710 points

7. Casper Ruud (Norvège) 4025 points

8. Hubert Hurkacz (Pologne) 3995 points

9. Alex De Minaur (Australie) 3845 points

10. Grigor Dimitrov (Bulgarie) 3775 points