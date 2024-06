Tour de France féminin 2025 : voici d'où sera donné le grand départ

Le Tour de France féminin 2025 s’élancera de Bretagne, a annoncé, ce lundi 10 juin, la directrice de l’épreuve Marion Rousse.

Un départ inédit et une épreuve plus longue. Le Tour de France féminin 2025 partira de Bretagne le 26 juillet avec un total de neuf étapes, contre huit lors des dernières éditions. Après un départ de Paris en 2022, Clermont-Ferrand en 2023 et Rotterdam (Pays-Bas) en août prochain, la 4e édition s'élancera donc de Vannes pour rejoindre Plumelec, une étape longue de 95 km avec un circuit final de 14 km que les coureuses emprunteront à trois reprises.

La 2e étape partira de Brest pour arriver à Quimper après 130 km et, là-aussi, une boucle dans Quimper. Le peloton s'élancera ensuite le lundi de Gacilly pour arriver à un endroit qui sera dévoilé en octobre prochain avec le reste du parcours.

A Grand Départ from Vannes before crossing the Finistère the next day, the #TDFF2025 will then return to Morbihan for the 3rd stage and a total of 9 stages on the menu for the 2025 edition! br>



Un Grand Départ de Vannes avant de traverser le Finistère le lendemain, le… pic.twitter.com/MnM6AjK8wU — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) June 10, 2024

«Le choix de la Bretagne nous a semblé assez naturel. Ils sont venus nous chercher. Et honnêtement on n'a pas hésité longtemps parce qu'en termes de parcours, tu peux faire des trucs supers, le paysage est magnifique et en plus tu parles à des connaisseurs de vélo, a confié Marion Rousse, directrice du Tour de France féminin à la presse ce lundi. Il n'y aura donc pas huit mais neuf étapes. C'est un message fort qu'on envoie, qui montre que la course grandit au même rythme que l'évolution du cyclisme féminin, que ça fonctionne et qu'on est sur de bons rails.»

Cet été, le Tour de France féminin aura lieu du 12 au 18 août. Le départ, qui aura lieu au lendemain de la fin des Jeux Olympiques de Paris, se fera donc de l’étranger pour la première fois depuis sa création.