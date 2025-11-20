Cyclisme : une double vainqueur d’étape sur le Tour de France 2025 percutée par une voiture

Double vainqueur d’étape sur le Tour de France femmes 2025, la Néerlandaise Lorena Wiebes, a été percutée par une voiture en début de semaine.

Elle a frôlé pire. Au terme d’une saison bien remplie, Lorena Wiebes (26 ans) a été percutée par une voiture en début de semaine. La Néerlandaise se baladait sur son vélo électrique lorsqu’elle a été heurtée, sans que la personne à l’origine de l’accident ne s’arrête pour prendre de ses nouvelles.

Lorena Wiebes hit in a training crash 😞



From her instagram pic.twitter.com/HfQ2PnLbXG — Katy Madgwick (@writebikerepeat) November 18, 2025

«Heureusement, je m’en sors bien, mais cela aurait pu être pire, d’autant que j’ai été percutée par l’arrière», a posté, sur son compte Instagram, Lorena Wiebes qui a pu compter sur la bienveillance de deux personnes ayant assisté à l’accident. «Merci aux deux personnes qui se sont arrêtées pour vérifier que j’allais bien», a-t-elle ajouté. Et si la jeune cycliste n’a pas été sérieusement blessée, son vélo a été endommagé avec le pneu qui est sorti de la jante.

Un moindre mal pour Lorena Wiebes qui a brillé sur les routes comme sur piste cette année. Elle a en effet décroché pas moins de 25 succès. En plus de Milan-Sanremo et Gand-Wevelgem, il a remporté deux victoires d’étapes sur le Tour d’Italie et le Tour de France, remportant également le classement par points sur ces deux Grands Tours. Mais ce n’est pas tout. Elle a aussi été sacrée de championne du monde de gravel et s’est offert deux médailles d’or aux Championnats du monde de cyclisme sur piste organisés au Chili.