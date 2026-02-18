Tour de France Femmes 2026 : voici les sept équipes invitées

Les organisateurs du Tour de France femmes avec Zwift 2026 ont dévoilé ce mercredi les noms des sept équipes cyclistes invitées.

Elles ont obtenu le précieux sésame. Alors que quatorze équipes avaient déjà été sélectionnées, ce mercredi les organisateurs Tour de France femmes avec Zwift (1er-9 août) ont délivré sept invitations.

Parmi ces équipes de niveau ProTeams, on trouve Cofidis, St Michel Preference Home - Auber 93, Ma Petite Entreprise, et Mayenne Monbana MyPie.

Les équipes invitées

Cofidis Women Team (France)

Laboral Kutxa Fundación Euskadi (Espagne)

Lotto Intermarché Ladies (Belgique)

Ma Petite Entreprise (France)

Mayenne Monbana MyPie (France)

St Michel Preference Home - Auber93 (France)

VolkerWessels Cycling Team (Pays-Bas)