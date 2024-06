Euro 2024 : Robert Lewandowski forfait contre les Pays-Bas et incertain pour la compétition

Touché, lundi soir, lors de la victoire de la Pologne contre la Turquie en match de préparation (2-1), Robert Lewandowski est forfait pour le premier match contre les Pays-Bas et incertain pour le reste de l’Euro 2024 en Allemagne (14 juin-14 juillet).

Toute la Pologne s'inquiète pour son capitaine. Après avoir perdu Arkadiusz Milik, la sélection dirigée par Michal Probierz pourrait être privée de trois nouveaux joueurs à l’Euro 2024 avec les sorties sur blessure de Pawel Dawidowicz, Karol Swiderski et surtout de Robert Lwandowski (82 buts, 150 sélections), lundi soir, lors de la victoire contre la Turquie en match de préparation (2-1). L’attaquant vedette polonais, qui souffre d'une déchirure du muscle biceps fémoral, a été contraint de quitter la pelouse du stade de Narodowy de Varsovie après seulement 33 minutes de jeu.

32e minute de jeu... Robert Lewandowski sort ! Deuxième joueur blessé pour la Pologne ? #lequipeFOOT pic.twitter.com/aKS2aaE4Pg — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 10, 2024

Cette sortie prématurée a suscité une vive inquiétude et les craintes se sont confirmées, car l'ancien attaquant du Bayern Munich est d'ores et déjà forfait pour le premier match des Aigles blancs, dimanche, contre les Pays-Bas (15h) et est très incertain pour les matchs contre l'Autriche (21 juin) et la France (25 juin). «Nous faisons tout pour que Robert puisse jouer le deuxième match contre l'Autriche», a indiqué le médecon de la sélection polonaise dans un communiqué.

A l'issue de la rencontre, l’entourage de l’équipe de Pologne s'était pourtant voulu rassurant sur l’état de son genou et ses chances de participation à la compétition en Allemagne. «On reste optimiste. On attend encore la confirmation après un examen médical prévu aujourd’hui (ce mardi, ndlr)», avait confié le porte-parole de l’équipe Emil Kopanski à l’AFP.

Les prochains jours permettront de savoir s’il sera en mesure de tenir sa place, pour le reste de la compétition. En attendant, c'est toute la Pologne qui prie pour Robert Lewandowski, alors que Pawel Dawidowicz, qui souffre d'une élongation d'un quadriceps, et Karol Swiderski, victime d'une entorse de la cheville, devraient bien être présents.