24 Heures du Mans : Ferrari vainqueur pour la 2e année consécutive au terme d’une course à couper le souffle

Pour la 2e année consécutive, Ferrari a remporté, ce dimanche, les 24 Heures du Mans avec la n°50 devant la Toyota n°7 au terme d’une course aux multiples rebondissements. La Ferrari n°51 a complété le podium.

Un nouveau triomphe pour le constructeur italien. Grand favori à sa succession, Ferrari a remporté, ce dimanche, les 24 Heures du Mans pour la 2e année consécutive avec la victoire de la numéro 50 de l’Italien Antonio Fuoco, de l’Espagnol Miguel Molina et du Danois Nicklas Nielsen, qui a franchi la ligne d’arrivée après avoir effectué 311 tours.

Elle s’est imposée au terme d’une course qui a connu de multiples rebondissements et a été marquée par la pluie devant la Toyota n°7. Elle a succédé à la Ferrari n°51 d’Alessandro Pier Guidi, James Calado et Antonio Giovinazzi, victorieuse l’an passé et qui a complété le podium sur le circuit Bugatti.

A seulement une heure de l’arrivée, quatre équipages, tous dans le même tour, pouvaient prétendre à la victoire dans la course la plus prestigieuse du monde avec également la Porsche n°63 en raison des interventions de la voiture de sécurité durant la nuit et dans la matinée à cause de la pluie et d’accidents, qui ont réduit les écarts.

Et malgré les conditions délicates dans la Sarthe, la n°50 a finalement triomphé avec seulement 14 secondes d’avance sur la Toyota n°7 et 36 secondes sur la Ferrari n°51. Et surtout seulement 2% d’énergie. Preuve que peut-être plus qu’ailleurs, une victoire aux 24 Heures du Mans tient souvent à pas grand-chose.